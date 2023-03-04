Скандал із блогеркою, якій "однаково, чий Крим": в Офісі президента прокоментували нагородження Манекен

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ні він, ні в ОП, ні інші відомства країни не давали жодних нагород присутнім блогерам під час зустрічі, серед яких була інфлюенсерка та колишня ескортниця Ксюша Манекен.

Про це Подоляк написав у соціальних мережах, відреагувавши на хвилю обурення українського суспільства.

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За словами політика, за нагородження військових і волонтерів відповідають різні відомства, не лише ОП та ГУР.

Подоляк пояснив, що метою таких зустрічей є "налагодити комунікацію з інфлуенсерами, розповісти про інформаційну гігієну, етичний складник комунікації в період війни та обговорити, яким чином вони можуть бути корисні для боротьби з гібридними загрозами Рф. Не всі однаково розуміють природу війни і тих подій, які відбуваються. Тому мають право на питання, щоб позиції стали більш структурованими".

"Планую та проводжу безліч непублічних зустрічей із різними представниками впливу в українських соцмережах. Учора відбулася одна з них. Різні аудиторії – різні оф/рекі. Тому не треба конспірології там, де її немає. Подібні зустрічі не є елітарними чи для відзначення якихось досягнень – для цього є українське суспільство, яке саме може дійти висновків, хто та чим займається під час війни. Наше завдання – вести роз’яснювальну роботу, залучаючи всі можливі інструменти", - написав радник керівника ОП.

Нагадаємо, у Мережі розгорівся скандал навколо відзнаки скандально відомої блогерки та колишньої ескортниці Ксюши Манекен (справжнє ім'я - Оксана Волощук), яка похизувалася нагородою від Головного управління розвідки України. Однак не усім користувачам соціальних мереж здалося, що вона не заслуговує на таку нагороду від держави через свої висловлювання та позицію. Також блогерка принципово не переходить на українську мову, а свідомо спілкується мовою ворога. Заявляючи, "какая разніца, на каком язике ти говоріш".

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