Скандал із боєприпасами: СБУ затримала керівництво оборонного заводу (фото)

Затримання керівництва оборонного заводу / © СБУ

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На Дніпропетровщині Служба безпеки України затримала керівництво оборонного заводу, яке поставило на фронт 120 тисяч непридатних до використання мінометних снарядів. До оборудки причетні також представники військового контролю, які «закрили очі» на небезпечний брак.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, на початку 2024 року завод уклав договір з Агентством оборонних закупівель на виробництво мінометних пострілів для ЗСУ. Утім, для здешевлення виробництва керівники підприємства використали неякісні матеріали, що призвело до неспрацювання капсулів і нестабільної дії зарядів. Додаткові метальні елементи також не відповідали бойовим стандартам.

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Повідомляється, що до схеми були залучені представники військового контролю, які мали перевіряти якість боєприпасів, але натомість сфальсифікували документацію. Внаслідок цього на фронт потрапила велика партія бракованих снарядів, що могло коштувати життя військовим.

© СБУ

СБУ затримала гендиректора підприємства, його заступника, а також двох військових посадовців. Їм оголошено підозру за статтями про перешкоджання діяльності ЗСУ, вчинене за змовою, що спричинило тяжкі наслідки. Підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення.

© СБУ

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронт постачались браковані міни, через що спалахнув скандал.