Скандал із фільмом "Росіяни на війні": Україна висловила протест, у Мережі бунтують 

Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко засудив організаторів Міжнародного кінофестивалю в Торонто за те, що на ньому було презентовано документальний фільм режисерки Анастасії Трофімової "Russians at war".

Свою заяву дипломат опублікував у Facebook.

На думку Ніколенка, Трофімова "навмисне неправдиво зображає" реалії війни Росії проти України.

"Демонстрація російських солдатів як лише "пішаків", а вторгнення Росії до України як "підлу гру" додає правдоподібності російським пропагандистським наративам, які применшують тяжкість і страждання, спричинені воєнними діями Росії. Існують тисячі задокументованих випадків зґвалтування, тортур, вбивств і дегуманізації українців російськими військовими. Тим, хто приєднується до російської армії, пропонують велику грошову компенсацію або зняття судимості, і вони приймають це рішення, повністю усвідомлюючи свої дії в Україні", – заявив дипломат.

Консул підтримав вимогу Канадського конгресу українців. Той раніше вимагав роз’яснення, чому ця стрічка отримала фінансову допомогу з канадського бюджету, коли Оттава "інвестує величезні ресурси" на боротьбу з російською пропагандою.

"Вважаємо, що показ фільму російської режисерки Анастасії Трофімової є неприпустимим. Безвідповідально допускати, щоб Міжнародний кінофестиваль у Торонто, один із найавторитетніших кіномандрівок світу, використовувався для поширення російської пропаганди. Ми закликаємо фестиваль скасувати показ цього фільму", – заявив він.

За словами Ніколенка, керівництво TIFF наразі не відреагувало на критику.

Пресслужба фестивалю також наразі не коментувала ситуацію публічно. Наразі фільм представлений на сайті TIFF.

Реакція Мережі

У Мережі обурилися, що доки Україна зазнає щоденного цинічного обстрілу з боку росіян, команда фестивалю допускає стрічку, яка зображує окупантів "звичайними" людьми і виправдовує воєнні злочини, які вони скоюють.

"Фільм може створити помилкове враження про те, що він є антивоєнним і ставить під питання нинішній режим у Росії, — пише українська продюсер Дар'я Бассель, яка переглянула стрічку. — Однак те, що я побачила, — це явний приклад найчистішої пропаганди Росії".

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Телеграм-каналі також висловив обурення у зв'язку із показом картини у Венеції та закликав "заборонити цей абсурд".

"Показ фільму "Russians at war" на Венеційському кінофестивалі — це ганебний акт пропаганди, спрямований на спробу виправдати російських військових, які є безпосередніми виконавцями злочинів проти українського народу. Режисерка Анастасія Трофімова, замість того, щоб розкрити правду про звірства, яких вони щодня вчиняють, намагається представити їх як "звичайних хлопців з почуттям гумору". Це відверте замовчування воєнних злочинів і спроба розмити межу між жертвою і агресором.

Подібні фільми лише сприяють поширенню неправдивих наративів та дискредитації реальних страждань, які російська армія принесла Україні", - написала радниця з питань комунікацій очільника ОПУ Дар'я Зарівна.

"Ми були в шоці від пропаганди, яку пустили на світовий рівень. Весь фільм показують невинних окупантів, які воюють на сході України. "Обычные ребята, не злодеи. Воюют, чтобы не воевали их дети"... Вони плачуть за побратимами, ховають чоловіків і хочуть миру, теж страждають і нікого з цивільних не розстрілювали і не гвалтували.. Страшно уявити, що буде в головах у європейців та американців, як вони будуть співчувати цим "невинним" вбивцями. Режисерка - Анастасія Трофімова, з пропагандистського russia today.

Це треба зупинити! Українські кінематографісти вже пишуть листи і звернення до всіх причетних платформ. Прошу вас допомогти їм зупинити цей фільм. Пишіть у Твітері коментарі і твіти з відмітками кінофестивалю в Торонто, де будуть показувати цю брехню @tiff_net @rogers. Залишайте коментарі під постом з режисеркою на @labiennale. Робіть репости і долучайте більше англомовної аудиторії! Вбивці мають йти під трибунал, а не червоними доріжками!" - написав він", - написав волонтер Михайло Пуришев.

Сама Трофімова відкинула звинувачення у пропаганді. Вона стверджує у своїй картині, що РФ ніколи ні на кого не нападала, а російських військових виставляє жертвами, які просто "хочуть миру". Також вона не пояснює, як потрапила на фронт у складі окупаційного формування.

Що показали у фільмі

Як повідомляють кореспонденти інформаційних агентств, які переглянули фільм, його авторка демонструє побут російських військових на фронті і передає їхню точку зору на те, що відбувається.

В офіційному трейлері містяться фрагменти кількох інтерв'ю з військовослужбовцями, в яких вони розповідають про мотиви своїх дій, деякі висловлюють сумніви в тому, що воюють на правильному боці.

Журналіст AFP пише, що показані у фільмі військові "не мають уявлення про те, чому їх відправляють на фронт".

"Видно, як вони ледве намагаються змусити працювати радянську зброю; деякі курять одну цигарку за іншою і випивають, а їхні товариші гинуть і зазнають поранень", — повідомляє агентство.

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