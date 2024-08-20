Скандал із фітнес-тренером, який бажав смерті військовим, отримав продовження

Фітнес-тренера, який в Одесі облаяв військового і побажав смерті усім українським захисникам, начебто вивезли в ліс і прикували до дерева.

Відео із чоловіком, прикутим до дерева, шириться Мережею.

Зазначимо, що чоловік на відео не називає свого імені. За словами активіста Дем'яна Ганула, його вже мали направити до розташування Третьої окремої штурмової бригади.

Що відомо про скандал

На початку липня в мережі поширювали інше відео з фітнес-тренером, на якому він облаяв військовослужбовця і побажав смерті всім, хто воює на фронті.

Після цього одеський громадський діяч та волонтер Дем’ян Ганул публікував фото з тим самим чоловіком, у якого був розбитий ніс. Пізніше активіст показав, як того забирають представники місцевого ТЦК та СП.

Наразі Ганул заявив, що не бачив тренера після того, як провів його до авто ТЦК у присутності правоохоронців.

"По відео з фітнес-тренером, який посилав військових, потім впав та розбив ніс. Я його провів до авто співробітників ТЦК у присутності поліцейських, він вдало сів та поїхав оновлювати дані. Я його більше не бачив. Відео, яке зараз шириться мережою, максимально тупе по змісту, та формі виконання", - написав Ганул.

Нагадаємо і про ситуацію із ветераном з Одеси, який на війні втратив обидві ноги і якого в середу нецензурно облаяв просто на робочому місці один із відвідувачів ветеринарної клініки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Україна гуде про скандал в Одесі! Власник білого пуделя обматюкав ветерана-ветлікаря на протезах!

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