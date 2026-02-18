Усе про скандал із Колесником і ТЦК: деталі бійки, наслідки для футболіста і хто став на його захист

Скандал з футболістом Данилом Колесником і побиттям військовослужбовця ТЦК та СП / © ТСН

Футболіст ковалівського «Колос-2» Данило Колесник потрапив у гучний скандал після побиттявійськовослужбовця ТЦК та СП у Київській області. Спортсмена вже звільнили з клубу та затримала поліція. Водночас зірки українського футболу стали на його захист, заявляючи, що Колесник заступився за батька трьох дітей. Зауважимо, що це не перша бійка за участю цього футболіста.

Усе про цей скандал навколо Колесника читайте на ТСН.ua.

Відео скандалу між Колесником та ТЦК

17 лютого в соцмережах з’явилося відео скандалу між Колесником, військовим ТЦК і поліцейським. Відповідний ролик футболіст виклав на власній Instagram-сторінці. На відео видно, як спортсмен обзивав поліцейського «мусором», запитував у військового, чи є у того троє дітей. А ще на кадрах чутно, як супутниця Колесника нецензурно лаялася на адресу військових і правоохоронців. На ролику також зафіксовано, як футболіст завдає удару працівнику ТЦК.

Згодом 24-річний гравець «Колоса-2» видалив відео та закрив свою сторінку. Однак інцидент уже набув широкого розголосу.

Реакція ТЦК на скандал з Колесником

У Київському обласному ТЦК та СП майже одразу відреагували на інцидент. Там зазначили, що поведінкаКолесника різко контрастує з вчинками українських спортсменів, які захищають честь країни на міжнародній арені.

«Футболіст вирішив, що оскільки він ще не досягнув призовного віку, то йому дозволено усе і навіть бити військових ТЦК, які виконують важливі завдання з комплектації війська. Аби наші підрозділи, що боронять Україну, не відчували дефіциту особового складу. Ба більше, Колесник почав вихвалятися фактом побиття на своїй сторінці в Instagram, де також хизується своїм безтурботним життям», — йдеться в заяві ТЦК.

Там додала, що за своїми антропометричними даними футболіст цілком підходить для служби у Десантно-штурмових військах.

«А чому б хлопцю не піти на контракт, не чекаючи мобілізації і настання призовного віку, аби виплеснути свою лють у боротьбі з ворогом?» — вказано в заяві.

«Поки такі українські спортсмени як Владислав Гераскевич беруть участь в Олімпійських Іграх і ціною дискваліфікації несуть світу правду про війну і злочини рф в Україні, інші, перебуваючи удома, ховаються за спинами воїнів і навіть дозволяють собі влаштовувати з ними бійки, потураючи ворогу. А одна з головних цілей рф — це зрив мобілізації», — резюмували в ТЦК.

Колесника звільнили з команди «Колос-2»

Того ж дня футбольний клуб «Колос» і та його президент Андрій Засуха попросили вибачення в українців та зокрема у військових через інцидент за участю Колесника та співробітника ТЦК.

«На даний момент футболіста відсторонено від участі в тренувальному процесі і сьогодні (17 лютого — ред.) він буде звільнений з команди «Колос-2». ФК «Колос» принципово засуджує будь-які прояви насильства та протиправної поведінки, незалежно, проти кого вона спрямована, а тим більше — проти українських військових», — йдеться в заяві клубу.

Там додали, що від перших днів повномасштабної війни «Колос» системно підтримує українських військових і допомога їм залишається принциповим та незмінним пріоритетом клубу.

Частина футбольної спільноти підтримала Колесника

Водночас частина футбольної спільноти підтримала свого колегу. Так, слова підтримки Колеснику у своєму відеозверненні озвучив колишній півзахисник київського «Динамо» та збірної України Олександр Алієв. Спортсмен заявив, що Колесник вчинив правильно.

«Даня, я тебе підтримую повністю, ти вчинив правильно. Ти заступився, в першу чергу, за людину, в якої троє дітей. А ці ТЦКшники, навіть не розбираючись, хапають людей і пхають їх у бусики. Чому їм дозволено бити людей, а те, що ти вдарив, тебе виганяють з команди? Даня, я тебе повністю підтримую. Знаючи твою ситуацію, коли ти був у Тростянці, Сумська область. Як ти вивозив людей звідти. Ти повний красень», — висловився Алієв.

Він також закликав власника клубу Андрія Засуху «розібратися в ситуації».

«Засуха, ти спочатку розберися, що відбулося, а потім роби висновки — виганяти людину чи ні», — сказав футболіст.

Підтримав Колесника також ексфутболіст «Динамо» та збірної України Артем Мілевський. Він назвав вчинок спортсмена гідним і людяним. Мілевський розповів у Instagram-сторіс, що Колесник прагнув захистити чоловіка-батька трьох дітей, проти якого було застосовано силу.

«Чесно кажучи, красень. Взагалі питань жодних немає. Те, що ти вступився за свого сусіда, в якого троє дітей — це по-чоловічому, це по-людськи. Був в окупації, допомагав вивозити людей, допомагав з хлібом. Ти справжній та звичайний пацан», — сказав легенда «Динамо».

Він також закликав Засуху переглянути рішення про звільнення Колесника.

«А керівництву „Колоса“, Засусі, хочу побажати розібратися, б**ть у ситуації до кінця. І не робити таких нікчемних висновків. Гаразд? Просто розберіться у ситуації. Даня, красень, чесно. Від душі. Слава Україні, братан», — сказав Мілевський.

Сам ексгравець «Колоса-2» інцидент не коментує

Сам Колесник інцидент із працівником ТЦК не коментує. Але водночас він, вочевидь, «почистив» свій Instagram. Його профіль наразі порожній, а на головному фото — суцільне чорне зображення.

Вигляд Instagram-сторінки Данила Колесника / © скриншот

Поліція затримала Колесника і відкрила справу

Поліція Київської області 18 лютого повідомила про затримання Колесника та розкрила подробиці інциденту з футболістом і військовим ТЦК. Імені спортсмена правоохоронці не назвали, однак із контексту зрозуміло, що йдеться саме про ексгравця «Колоса-2»

У поліції вказали, що в селі Святопетрівське Бучанськогго району під час конфлікту місцевий житель ударив кулаком в обличчя працівника ТЦК, коли той виконував службові обов’язки.

«Чоловік, перебуваючи в селі Святопетрівське, побачив роботу військовослужбовців ТЦК з перевірки військово-облікових документів та, підійшовши до одного з них, спровокував конфлікт. Після зловмисник навмисно наніс удар кулаком військовослужбовцю, внаслідок чого потерпілий отримав тілесні ушкодження», — йдеться в заяві обласної поліції.

Затриманий Данило Колесник / © Національна поліція України

Поліцейські встановили причетного до нападу 24-річного чоловіка і затримали його. Слідчі розпочали досудове розслідування за статтею «Умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі». Такий злочин карається від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

Історія, як Колесник побив росіян

Нагадаємо, що це не перша бійка за участю Колесника. Але минулого разу під його кулак потрапили росіяни.

Так, 13 лютого 2023 року в турецькому готелі Royal Seginus сталася масова бійка за участю футболістів закарпатського «Миная» та ярославського «Шинника». Колесник на той момент був нападником «Миная».

Як розповідав тоді футболіст, його команду заселили до готелю 8 лютого, а вже згодом, 14 лютого, туди заїхала російська команда. Конфлікт виник після того, як Колесник став на захист прибиральниці готелю, до якої чіплявся російський футболіст напідпитку.

«Ми побачили, як він розмовляє з працівницею готелю, як він поводив себе. Він пішов до жіночої вбиральні, зробив там дуже брудні справи (його знудило — ред.) і змушував її прибирати. І мене це дуже збісило, і я йому кажу: „Давай, йди-но сюди, я тобі зараз роз’ясню твоєю мовою“, — розповідав нападник.

Він також зазначив, що разом із футболістом «Шинника» перебував також нетверезий чи то тренер, чи то помічник.

«Після чого ми з ним, скажімо так, не лише поговорили, він втік, ми з хлопцями продовжили сидіти в лобі. Пізніше спустилися вже з ним 6-7 людей з його ж команди на розбірки з нами. Але відразу втрутились працівники готелю та охорона, почали нас розбороняти. Росіянин почав знову агресивно себе поводити, проте команда його забрала, вони сіли в ліфт і потім почали вигукувати образи та провокаційні фрази. І це хлопців спровокувало«, — розповідав гравець „Миная“.

За його словами, саме тому розпочалась бійка.

«Я вважаю, що таким людям, хоча їх важко назвати людьми, не місце за межами своєї держави», — наголошував Колесник.