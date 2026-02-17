Скандал із футболістом "Колоса-2": в ТЦК зробили заяву щодо Колесника

Київський обласний ТЦК відреагував на інцидент із футболістом

Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на інцидент за участі 24-річного футболіста «Колоса-2» Данила Колесника та військовослужбовця ТЦК, наголосивши на неприпустимості насильства щодо військових, які виконують службові обов’язки із забезпечення комплектування підрозділів Сил оборони України.

Про це йшлося у заяві Київського обласного ТЦК.

У відомстві підкреслили, що зрив мобілізаційних заходів є однією з цілей РФ, а подібні дії грають на руку ворогу.

Також у ТЦК звернули увагу на те, що в умовах повномасштабної війни військовослужбовці виконують завдання з доукомплектування підрозділів, аби забезпечити стабільність оборони та уникнути дефіциту особового складу на фронті.

Що відомо про скандал з Данилом Колесником

Напередодні в мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано конфлікт між футболістом ковалівського «Колоса-2» Данилом Колесником та працівником ТЦК. Ролик був опублікований на сторінці гравця в Instagram, однак згодом його видалили, а профіль закрили.

Футболіст vs ТЦК. Таке відео в Instagram опублікував 24-річний нападник "Колоса-2" Данило Колесник, поділившись своєю ситуацію, яка сталася на вулиці. Пізніше футболіст видалив сторіс і закрив сторінку - допис Telegram-канал БОМБАРДИР

Інформацію про інцидент поширили низка Telegram-каналів. За їхніми даними, спортсмен завдав удару військовослужбовцю. Офіційних повідомлень від правоохоронних органів щодо правової кваліфікації події наразі немає.

Після розголосу футбольний клуб «Колос» виступив із заявою, у якій попросив вибачення перед українською спільнотою та військовими й повідомив про відсторонення гравця від тренувального процесу з подальшим звільненням із команди «Колос-2».

Данило Колесник виступав у Другій лізі України. У поточному сезоні він провів 16 матчів та забив шість м’ячів.