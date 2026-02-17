ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
519
Час на прочитання
2 хв

Скандал із футболістом "Колоса-2": в ТЦК зробили заяву щодо Колесника

Напередодні в мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано конфлікт між футболістом ковалівського «Колоса-2» Данилом Колесником та працівником ТЦК.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Скандал із футболістом "Колоса-2": в ТЦК зробили заяву щодо Колесника

Київський обласний ТЦК відреагував на інцидент із футболістом

Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на інцидент за участі 24-річного футболіста «Колоса-2» Данила Колесника та військовослужбовця ТЦК, наголосивши на неприпустимості насильства щодо військових, які виконують службові обов’язки із забезпечення комплектування підрозділів Сил оборони України.

Про це йшлося у заяві Київського обласного ТЦК.

У відомстві підкреслили, що зрив мобілізаційних заходів є однією з цілей РФ, а подібні дії грають на руку ворогу.

Також у ТЦК звернули увагу на те, що в умовах повномасштабної війни військовослужбовці виконують завдання з доукомплектування підрозділів, аби забезпечити стабільність оборони та уникнути дефіциту особового складу на фронті.

Що відомо про скандал з Данилом Колесником

Напередодні в мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано конфлікт між футболістом ковалівського «Колоса-2» Данилом Колесником та працівником ТЦК. Ролик був опублікований на сторінці гравця в Instagram, однак згодом його видалили, а профіль закрили.

Футболіст vs ТЦК. Таке відео в Instagram опублікував 24-річний нападник "Колоса-2" Данило Колесник, поділившись своєю ситуацію, яка сталася на вулиці. Пізніше футболіст видалив сторіс і закрив сторінку - допис Telegram-канал БОМБАРДИР

Футболіст vs ТЦК. Таке відео в Instagram опублікував 24-річний нападник "Колоса-2" Данило Колесник, поділившись своєю ситуацію, яка сталася на вулиці. Пізніше футболіст видалив сторіс і закрив сторінку - допис Telegram-канал БОМБАРДИР

Інформацію про інцидент поширили низка Telegram-каналів. За їхніми даними, спортсмен завдав удару військовослужбовцю. Офіційних повідомлень від правоохоронних органів щодо правової кваліфікації події наразі немає.

Після розголосу футбольний клуб «Колос» виступив із заявою, у якій попросив вибачення перед українською спільнотою та військовими й повідомив про відсторонення гравця від тренувального процесу з подальшим звільненням із команди «Колос-2».

Данило Колесник виступав у Другій лізі України. У поточному сезоні він провів 16 матчів та забив шість м’ячів.

Дата публікації
Кількість переглядів
519
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie