Скандал із генералом Содолем: начальник штабу "Азову" зробив гучну заяву

"Вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". Таку гучну заяву зробив Начальник штабу бригади Нацгвардії "Азов" Богдан Кротевич. Ба більше, він звернувся до ДБР, щоб правоохоронці почали розслідування щодо військового. Оливи у вогонь підлила і нардепка Мар'яна Безугла.

Всі деталі справи та хто цей генерал, якого за словами Кротевича, ненавидять 99% військових – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Подав заяву до ДБР на генерала ЗСУ

Начальник штабу бригади Нацгвардії "Азов" Богдан Кротевич з позивним "Тавр" написав листа до ДБР із закликом відкрити кримінальне провадження проти одного українського генерала. Далі пряма мова: "який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". Про це він повідомив у Telegram.

"Написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал"

За його словами, він спершу намагався донести інформацію про дії генерала вищому начальству, проте більшості це байдуже.

"Відверто заявляю я старався (не тільки я, це факт, але кажу за себе), казав в кабінетах, передавав інформацію всім, кому була змога. Більше того, даючи свідчення, по тих справах, по яких я не можу казати, я прямо заявляв про, на мою думку, "військові злочини". Але, мабуть, більшості по**р"

Також Кротевич додав, що світ посилає покидьків, щоб згуртувати людей і для нього особисто – рубікон вже перейдений. Військовий запевнив, що це його особисте рішення – написати до ДБР про цього генерала ЗСУ.

"Мене це дістало, Рубікон перейдений. Вам треба розуміти, що військові часто вдаються до медійної огласки напрямків не від кращого життя. В нас форма правління, на жаль, така. На даний момент це, бляха, єдина можливість змінити ситуацію. Це факт. На себе мені трохи по**ін. І єдине, за що мені буде завжди соромно – це за те, що я не зробив це раніше. Доля через розуміння наслідків "особистої вендети" проти них самих та їх підрозділів. Тому відмічу, що це моє особисте рішення і наслідки я повністю приймаю на себе"

Примітно, що Кротевич не назвав прізвище генерала, проте він наголосив, що цю людину ненавидять 99% військових.

"І всі військові зараз розуміють, про яку людину я кажу, бо 99% військових його ненавидять за те, що він робить. Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює".

У ЗМІ припустили, що мова йде про генерала Юрія Содоля, якого у лютому 2024 року президент України призначив командувачем об'єднаних сил Збройних Сил України замість Сергій Наєва. Про це пише, зокрема "Українська правда", посилаючись на власні джерела.

"Прізвище генерала в Бюро не назвали, в пості Кротевича воно теж не згадується, але за даними джерел "Української правди", йдеться саме про Содоля. У ДБР "Українській правді" підтвердили, що така заява надійшла, і додали, що з нею працюють слідчі".

Також у виданні повідомили, що Кротевич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України і просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Начштабу бригади Нацгвардії "Азов" також висловив готовність свідчити у справі.

"Мені по**ін, чи почнуть розслідування проти мене і мені по**р, чи посадять мене в тюрму. Мені не по**р, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдатів"

Хто такий Юрій Содоль

Нагадаю, що Юрій Содоль був командувачем морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Від перших днів широкомасштабного вторгнення Росії керував обороною на одній з найважчих ділянок фронту. Від 2014 року був командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, з якою побував у найгарячіших точках – Рубіжне, штурм Ямполя, оборона Донецького аеропорту, прикриття виходу українських сил з Дебальцевого. У січні 2015 року його призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ. А від березня 2018 року він був командувачем морської піхоти ВМС ЗС України. Юрій Содоль закінчив середню школу у Маріуполі 1988 року, Сумське вище артилерійське командне училище 1992 року та Національну академію оборони України імені І. Черняховського у Києві 2022 року (здобув кваліфікацію офіцера військового управління.

Є чим і похизуватися генералу. Содоль має медаль "За військову службу Україні", ордени "За мужність" 3-го ступеня та Богдана Хмельницького 3-го ступеня. А у 2022 році військовий отримав звання Герой України.

Також генерал Соболь запам’ятався і своїм виступом у залі ВР, коли народні обранці голосували мобілізаційний законопроєкт. Після слів військового депутати таки підтримали документ.

Безугла про Содоля

Примітно, що за день до публікації допису Кротевича щодо листа до ДБР стосовно Содоля, у соціальних мережах нардепки Мар’яни Безуглої теж з’являється інформація про генерала ЗСУ. Зокрема, Безугла зробила гучну заяву про прорив ворога на Донеччині. За її словами, ЗСУ втратили позиції, які тримали від 2014 року. Безугла опублікувала пост у Facebook і заявила, що генерал Содоль під час прориву окупантів цитую: "пиячив у ресторані" і додала до допису фото.

"За моєю інформацією, під час пропущеного прориву на Торецьк керівник східного фронту генерал Содоль пиячив у ресторані "Облака" в Одесі. Надсилаю відповідний запит щодо його відряджень. На фото: з зайчиками"

Ба більше, пізніше Безугла робить ще один пост у Фейсбук, де також пише про "вбивство", щоправда, в лампах, українських солдатів керівником східним фронтом генералом Содолем. Примітно, що у своєму дописі вона відмічає головнокомандувача ЗСУ Сирського та Міністра оборони України Рустема Умєрова, ймовірно, чекаючи на їхню реакцію.

"Керівник східним фронтом генерал Содоль вбив (у лапках) більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Маріуполь, Кринки, Авдіївка, Очеретине, Вовчанськ… Невже це буде продовжуватись? Невже військові мають гуртуватись на ґрунті ненависті до свого керівника? Невже ми ТАК маємо втрачати людей і території? Це так працює? І жодної реакції Міністра оборони з усіма цими картонними гарячими лініями і "військовим омбудсменами". Наче нічого не відбувається. Рустеме Енверовичу, Ви взагалі розбираєтесь в тому, ЩО відбувається?".

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ

Нагадаємо, Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Замість нього посаду очолить бригадний генерал Андрій Гнатов.

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