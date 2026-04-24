Скандал із голодним виснаженням бійців у 14-й бригаді: коли насправді понизили командирів

Після скандалу із голодуванням бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у п’ятницю, 24 квітня, в Генштабі ЗСУ повідомили про усунення з посади командира бригади та звільнення з посади та призначення з пониженням командира 10 армійського корпусу.

Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко звернула увагу на те, що кадрові ротації насправді відбулися ще до розголосу цієї шокувальної ситуації.

«Трішечки ясності не завадить. Кажуть, що командир 14 омбр злетів з посади, після скандалу з воїнами. Це не так», — написала вона.

З посиланням на повідомлення 14-ї бригади від 20 квітня журналістка зауважила, що командир 14-ї ОМБр Тарас Максімов був призначений на посаду ще 4 дні тому.

«А от комкор Перець [командир 10-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Сергій Перець], який командував корпусом, якому підпорядкована 14 омбр і що нібито теж злетів з посади після скандалу з голодними воїнами, насправді перемістився в ОК Схід, на посаду начальника штабу в акурат два тижні тому (тобто, до скандалу). В той самий ОК, де тепер Ніколюк командує», — повідомила Кирієнко.

При цьому журналістка наголосила на необхідності «бути чесними».

Нагадаємо, бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які боронять Україну на Куп’янському напрямку, опинились у критичній ситуації через тривалу відсутність постачання їжі та води. Фото виснажених, схудлих до кісток військових шокували Мережу.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про скандал з голодним виснаженням бійців 14-ї ОМБр.