Скандал із "Госпітальєрами": чи приховує батальйон звіти та що каже Зінкевич

Батальйон "Госпітальєри" / © Командування Медичних сил Збройних Сил України

В Мережі розгорнулася гостра дискусія навколо фінансів батальйону «Госпітальєри», який багато років займається евакуацією та порятунком поранених військових на передовій. Журналісти та громадськість вимагають публічних звітів за зібрані благодійні кошти.

ТСН.ua зібрав усі подробиці конфлікту.

Публічний старт дискусії дала журналістка Ольга Худецька, яка поставила низку запитань щодо прозорості витрат батальйону.

«Дуже би хотілось побачити звітність "Госпітальєрів" за всі збори. І що там база? Купили? Ні? А ота, яку в серпні 2025 на нову ГОшку купили, то вона чи якась інша?» — написала Худецька у соціальних мережах.

Що кажуть про скандал у «Госпітальєрах»

На ці запитання розгорнуто відповіла народна депутатка та командирка батальйону Яна Зінкевич. Вона наголосила, що підтримує громадський контроль, адже він є «запобіжником від корупції і зловживань», і заявила про абсолютну готовність надати всю інформацію. Однак Зінкевич звинуватила журналістку в небажанні вести конструктивний діалог.

«Маючи мій прямий контакт та отримавши від мене чітке запитання "які саме документи, реєстри чи витяги необхідні вашій команді для верифікації нашої звітності?", ви обрали тактику ігнорування діалогу зі мною. Ви просто перестали відповідати. Я пишу вам другий день, намагаючись довести свою прозорість», — зазначила командирка «Госпітальєрів».

Зінкевич припустила, що метою такої інформаційної кампанії може бути дискредитація її особисто в політичній площині.

Командирка медичного батальйону також пояснила, що команда вже готує звіти для публічної зустрічі, проте стикається з об’єктивними труднощами. За її словами, велика кількість документів була фізично знищена під час російського удару дронами по Павлограду. Наразі волонтери намагаються максимально їх відновити.

Також Зінкевич різко відреагувала на натяки щодо привласнення коштів, наголосивши, що є одним із найбільших донорів підрозділу.

«Я за ці роки вклала не тисячі, а мільйони своїх коштів. Які відривала від себе, від родини, від моєї дитини. І витрачала це на батальйон та Сили оборони. Казати, що я щось брала в батальйоні, це верх безумства, бо я один з основних спонсорів нашого батальйону», — підкреслила вона.

До слова, директорка фонду Юлія Шевчук на брифінгу зазначила, що фонд подав податкову звітність за 2025 рік у передбачені законом строки. Ознайомитися з нею можна на офіційному сайті фонду, тоді як фактичні звіти також публікувалися у соціальних мережах. А вже 1 травня 2026 року буде представлено більш детальний звіт.

Як відреагували військові на скандал

Представники військової спільноти закликали суспільство не робити поспішних висновків до завершення аудиту і не перекреслювати багаторічну роботу бойових медиків.

Військовослужбовиця Ярина Чорногуз зазначила, що такі публічні дискусії завдають шкоди репутації підрозділу, який щодня рятує життя. Її підтримав військовий 24-ї ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов (позивний «Осман»).

«Усі ми розуміємо, що ставити клеймо на всіх госпітальєрах неправильно. Звичайні фронтові янголи не мають жодного відношення до муток шишок і тих звітів. Винних покарати, гідних відзначити», — написав Бунятов.

Ветеран Олег Симороз назвав ситуацію «черговою історією, яка підриває репутацію волонтерського руху», та закликав керівництво батальйону розставити всі крапки над «і» публічними звітами.

Погрози розправою і слід спецслужб

На тлі скандалу ситуація набула кримінального характеру. Журналістка Ольга Худецька повідомила, що почала отримувати повідомлення з погрозами «поламати ноги». Попри це, звертатися до поліції вона не планує, вважаючи розслідування інтернет-погроз неефективним. Журналістка припускає, що за цим можуть стояти як «сліпі» захисники Зінкевич, так і російські спецслужби, які розпалюють ворожнечу.

Своєю чергою, Яна Зінкевич публічно засудила погрози на адресу Худецької, назвавши їх неприпустимими.

«Ця ситуація дуже схожа на цілеспрямовану інформаційну операцію проти добровольчого руху. У зв’язку з цим готується відповідне звернення до СБУ, а також, ймовірно, до Центру протидії дезінформації РНБО», — підсумувала командирка батальйону, додавши, що необхідно перевірити ймовірну причетність до скандалу скоординованих російських ботів.

Також на брифінгу Зінкевич ще раз висловилась стосовно погроз на адресу журналістки та прокоментувала своє ставлення до ситуації.

Зінкевич підкреслила свою пацифістську позицію. Вона зазначила, що готова до дискусій, компромісів та зустрічей, але ніколи не опускатиметься до погроз чи залучення третіх осіб для тиску.

Також наразі керівниця батальйону не планує позиватися проти журналістки Ольги Худецької, визнаючи її право на проведення розслідування. Проте Зінкевич анонсувала судовий позов проти іншої особи, яка публічно висунула звинувачення на адресу батальйону.

Що каже Зінкевич щодо «зникнення» криптогаманців «Госпітальєрів»

До цього журналістка Ольга Худецька повідомила, що з офіційного сайту організації нібито зникли адреси криптогаманців, а з них могли вивести близько 210 тисяч доларів (понад 9 млн грн) без подальшого публічного звітування.

У батальйоні ці звинувачення відкинули. Зінкевич заявила, що команда не вносила жодних змін до реквізитів, а всі криптогаманці залишаються такими самими, як і раніше.

За її словами, IT-фахівці організації перевірили роботу сайту та підтвердили, що жодні дані не були видалені чи змінені. Вони також повідомили, що посилання на криптогаманці залишаються доступними.