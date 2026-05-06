Скандал із паспортом Труханова: ексмер Одеси зробив нову заяву про своє громадянство

Геннадій Труханов / © ТСН

Реклама

Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що отримав доступ до указу президента про позбавлення його громадянства лише через місяць після його підписання.

Про це заявив Труханов під час засідання ТСК, повідомляє кореспондент ТСН.

За словами Труханова, дата указу — 14 жовтня, однак ознайомитися з ним він зміг значно пізніше. При цьому він зазначив, що лише зараз почали з’являтися документи, на підставі яких було ухвалено відповідне рішення.

Реклама

Труханов наголосив, що досі незрозуміло, хто саме готував подання про позбавлення його громадянства.

За його словами, Державна міграційна служба в Одеській області повідомила, що не має таких повноважень. Водночас Головне управління ДМС у Києві заявило, що подання готувала саме одеська структура.

Колишній мер Одеси вчергове наголосив, що не має і не мав російського громадянства.

Він також заявив, що вбачає в цьому лише політичні мотиви. Та додав, що раніше проходив успішно проходив перевірки для отримання доступу до державної таємниці.

Реклама

Крім того, він повідомив, що отримав довідку від ДМС про позбавлення громадянства, до якої було додано його фото, і наразі це є основними документами у справі.

Справа Труханова — останні новини

Нагадаємо, за інформацією СБУ, Геннадій Труханов є громадянином РФ і має чинний закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є в розпорядженні української спецслужби, ствержують в СБУ, і навіть опублікували їхні копії.

Однак, Труханов заявив, що не має громадянства Росіїї та закликав президента Володимира Зеленського скасувати указ про позбавлення його українського паспорта. За його словами, він отримав офіційні підтвердження через міжнародні правові механізми, зокрема відповідь від 30 грудня 2025 року про відсутність у нього російського громадянства.

Він наголосив, що документи мають «мокрі печатки» та є достовірними. Також він заявив, що ще 2018 року НАБУ отримувало аналогічну інформацію.

Реклама

До слова, Труханову після звільнення виплатили понад 545 тис. грн компенсації, що фактично є оплатою за невикористані відпустки. За даними журналістів, йдеться про 324 календарні дні відпустки за період 2017–2025 років.

В Одеській міськраді пояснили, що виплати здійснили на підставі розпорядження про остаточний розрахунок. Загалом у 2025 році Труханов отримав понад 1,7 млн грн виплат, пов’язаних із роботою в мерії.

Новини партнерів