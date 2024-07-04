Скандал із київськими чиновниками та дітьми-сиротами: у КМДА відреагували на заяву Лубінця

Дмитро Лубінець заявив, що столичні чиновники використали дітей-сиріт для втечі своїх родичів за кордон.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зробив гучну заяву – київські посадовці використали дітей-сиріт, щоб втекти за кордон. Йдеться про посадовців Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва.

За його словами, під час моніторингових візитів стало відомо, що діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, стали прикриттям для близьких родичів київських посадовців, щоб нелегально виїхати за кордон й уникнути мобілізації.

Служба у справах дітей та сім’ї КМДА відреагувала і заявила, що інформація Уповноваженого Верховної ради з прав людини "ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами".

"На превеликий жаль, ні в лютому, ні на початку березня 2022 року не існувало порядків та механізмів евакуації дітей! Ні Міністерство соціальної політики, ні Національна сервісна служба, ні офіс Уповноваженого Верховної ради з прав людини не надавали жодних вказівок і рекомендацій щодо порядку подальших дій та способів евакуації дітей-сиріт! На початку повномасштабного вторгнення за допомогою Служби у справах дітей та сім’ї, за підтримки місцевої влади, евакуйовано в безпечні умови близько 1500 дітей-сиріт. У складі евакуаційної групи з центрів соціально-психологічної реабілітації дітей Києва виїхали в Німеччину 67 дітей, наразі продовжують перебувати в евакуації 30. Решта дітей влаштовані в сімейні форми виховання", – йдеться у заяві Служби у справах дітей та сім’ї.

Там додали, що вихованці центрів соціально-психологічної реабілітації дітей не могли бути евакуйовані у складі групи без професійного супроводу.

"Саме тому була сформована група супроводжуючих осіб (психологи, вихователі, соціальні працівники, помічники вихователів, медики), які мали досвід роботи в дитячих колективах та мали бажання і навички для супроводу групи дітей в евакуацію", - кажуть у соцслужбі.

Там також запевняють, що питання утримання і виховання дітей в Німеччині перебувало та продовжує перебувати на особистому контролі мера міста Вупперталь та Київського міського голови.

"Представники установи, яка прийняла наших дітей (у Німеччині - ред.), вкрай обурені некомпетентною та зверхньою поведінкою представників моніторингової групи та відсутністю поваги до уряду Німеччини, який понад 2 роки утримує наших дітей! Теза про схему для виїзду за кордон та ухилення родичів чиновників абсолютно маніпулятивна та необґрунтована", – резюмували в Службі у справах дітей та сім’ї.

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