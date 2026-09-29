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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Скандал із Кравченком: Зеленський зробив новий крок щодо ексгенпрокурора — що відомо

Указ №970 «Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України» опублікований 28 вересня на сайті Офісу президента.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко / © Генеральний прокурор Руслан Кравченко

Президент Володимир Зеленський виключив колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка зі складу РНБО.

Про це йдеться в указі №970 «Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України», опублікованому 28 вересня на сайті Офісу президента.

«На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 „Про склад Ради національної безпеки і оборони України“ (із наступними змінами) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Р.Кравченка», — йдеться у документі.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто від 28 вересня.

Скандал навколо ексгенпрокурора Руслана Кравченка — що відомо

Нагадаємо, в Україні не вщухає гучний скандал довкола колишнього генпрокурора Руслана Кравченка, який втратив посаду на тлі справ НАБУ та САП «Карфаген». Він виїхав за кордон нібито у відрядження і не повернувся. Журналісти дізналися, що він, найімовірніше, перебуває в Австрії.

17 вересня Зеленський призначив Ковальського в.о. генпрокурора. За відкритими джерелами, раніше Ковальський очолював Чернівецьку та Хмельницьку обласні прокуратури.

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