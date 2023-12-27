Скандал із мобілізацією: Залужний звернувся до українців – огляд новин

У вівторок, 26 грудня, Валерій Залужний терміново вийшов у прямий ефір телемарафону, щоб прояснити нюанси нового законопроєкту про мобілізацію. Головнокомандувач ЗСУ розповів, що дійсно зараз потрібно на фронті і зробив ще одну гучну заяву.

Про що йде мова – в ексклюзиві Вікторії Гнатюк на TSN.ua.

Залужний про мобілізацію у прямому ефірі

Залужному увірвався терпець. Головнокомандувач вийшов у прямий ефір телемарафону й зробив низку гучних заяв. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Генштаб взагалі немає повноважень, аби подати чи ініціювати будь-які законодавчі зміни в мобілізації.

Але головком також пояснив, що залежить саме від Генштабу, про які потреби військове керівництво повідомляло владу і як взагалі відбувається увесь цей процес. Залужний пообіцяв, що за потреби, депутатам роз'яснять усі моменти напередодні голосування.

Цифра у 500 тисяч майбутніх мобілізованих

Прокоментував Головнокомандувач і найгучніші заяви, які пролунали за останній час. Мова йде і про ті самі пів мільйона людей на війну. 19 грудня такі цифри озвучив президент Зеленський під час своєї пресконференції, зауваживши, що це – запит військових. Натомість Залужний пояснив, звідки взялися такі шалені цифри.

Прокоментував Залужний і мобілізацію осіб з інвалідністю. Адже це питання наробило не менше галасу. Особливо, коли стало відомо про те, що під призов потраплять вже й чоловіки з 3-ю групою інвалідністю, куди входить величезний спектр хвороб, а на додачу нардепка Безугла, посилаючись знову ж таки на головкома, заявила, що під питанням і друга група.

Питання про відстрочку

Багато питань викликали пункти про тих, хто має право на відстрочку і в кого це право забирають. До прикладу, студенти денної або дуальної форми навчання, а також наукові та науково-педагогічні працівники залишаються на місцях. А от ті, хто вже у категорії 30+ і раптово пішли вдруге чи втретє гризти граніт науки – викреслять зі списку тих, хто має право на відстрочку. Також не підлягають призову чоловіки і жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час антитерористичної операції.

Й хоча у Залужного своє бачення, у пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що поки що право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації все ж таки мають особи з інвалідністю І чи ІІ групи і що також на фронт не забиратимуть тих, хто опікується найближчими родичами з першою або другою групою, тобто якщо інвалідність має дружина, батько, мати чи дитина. За ними залишається право – доглядати за своїми близькими. Залужний наполягає на своєму – для нього головне люди і зброя, а кого призиватиме влада до армії – нехай визначає уряд.

Кабмін вніс два законопроєкти

Нагадаємо, що наразі Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради 2 законопроєкти. Один – про удосконалення мобілізації військового обліку. Другий – "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення". Наразі вже відомо, що творці законопроєкту, як і говорили раніше, пропонують зменшити призовний вік з 27 до 25 років. Власне, поняття "Обмежено придатних" – скасують і будуть лише придатні або непридатні, як вище заявив і головнокомандувач ЗСУ. Зазначається, тож усі, хто мав статус "обмежено придатних" мають за пів року пройти повторно ВЛК. Водночас для справжніх ухилянтів вигадали цілу низку покарань, якщо ті не стануть на військовий облік після отримання повістки. І тут розпочинається найцікавіше.

Як каратимуть ухилянтів

Якщо військовозобов’язаний чи резервіст не виконує покладені на нього обов'язки – його вноситимуть до Єдиного реєстру боржників та застосовуватимуть обмеження: зокрема заборонятимуть виїзд за кордон, (хоча дивна поправка, адже чоловікам і без того виїзд заборонений). Також порушники не зможуть проводити операцій з майном, їм будуть обмежувати право керування власним транспортом та навіть буде неможливо отримати посвідчення водія, також будуть відмовляти в укладенні кредитного договору, а на додачу "заморозять" пільги та послуги від держави.

У документі також уточнили обов'язки громадян під час мобілізації. Так, згідно з законопроєктом, громадяни будуть зобовʼязані проходити медичний огляд і лікування в лікувально-профілактичних установах, якщо їх туди відправить військово-лікарська комісія, а ставати на військовий облік потрібно щоразу в разі переїзду, а під час проведення мобілізації, з'являтися до ТЦК та військових частин відразу після оголошення мобілізації, мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що засвідчує особу, який пред'являють на вимогу згідно з законом.

Чи будуть онлайн-повістки

Але цікавинки на цьому не закінчуються. В Уряді все-таки хочуть запровадити систему електронних повісток. Повідомляти чоловіків про виклик до ТЦК хочуть через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або слати "листи щастя" на електронну пошту. Фактично, це такий собі аналог онлайн-повісток, але додаток "Дія" тут ні до чого. До слова, напередодні цих заяв міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевняв, що через "Дію" таких розсилок-сюрпризів не буде.

"Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у "Дії" не буде ніколи. І тільки так".

Кому ще нададуть право вручення повісток

Тим часом до роздачі повісток, або іншими словами рекрутингу, хочуть залучити також центри надання адміністративних послуг, центри зайнятості та центри того самого рекрутингу. Ну а щоб поповнити лави резервістів, в Україні планують запровадити базову загальновійськову підготовку до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах, а для тих, хто ці тримісячні тренування не пройшли, для них, за бажанням, буде впроваджена базова військова служба до 25 років. А тепер про відстрочки та відпустки.

Про демобілізацію

Звільненим з полону нарешті дадуть нормально відпочити. Їм планують надати додаткові 90 днів відпустки зі збереженням заробітної плати. У тексті законопроєкту також пропонується, що під призов протягом шести місяців не будуть підлягати військовозобов'язані з-поміж громадян, звільнених від строкової військової служби під час дії воєнного стану. А строковиків пропонують звільнити у запас. З'явилися подробиці й про демобілізацію. Кабмін таки подав законопроєкт про мобілізацію із чіткими термінами служби під час війни, а це – 36 місяців. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у телеграм-каналі. За його словами, ці строки запропоновані й для мобілізованих, і для контрактників, в разі закінчення строку контракту. Нагадаємо, що зараз контракт автоматично продовжується до кінця воєнного стану.

Що чекає на жінок

Є пункти й про жінок. Отже, стають на облік тільки ті, хто має військову або медичну професію. Але, жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку отримують відстрочку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду і це зазначено у медичному висновку, але тут теж є "але". Такий догляд може тривати не більш як до досягнення нею шестирічного віку, ну й зрозуміло, відстрочку отримують вагітні жінки. Усі інші на військовий облік можуть стати лише добровільно.

Цікаво, що усі чинні нардепи теж мають право на відстрочку. До слова, депутати від "Слуги народу" отримали рекомендації щодо необхідності уникати коментарів стосовно внесеного до Ради законопроєкту про мобілізацію, про це заявила українська правда з посиланням на свої джерела у фракції. За даними співрозмовників, у фракції наголосили на необхідності дотримуватись однієї з президентом лінії з огляду на "чутливість питання", тому "мобілізацію з суспільством мають комунікувати військові, від яких цей запит виходить".

Але зазначимо, що усі ці пропозиції ще можуть бути змінені, оскільки законопроєкт мають розглянути в парламенті. А перше засідання відбудеться лише 10 січня.

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