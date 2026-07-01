Скандал із мобілізацією батька-одинака в Кривому Розі: чим закінчилася історія та що зараз з дитиною

У Кривому Розі батька-одинака відпустили з ТЦК / © ТСН

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34-річного батька-одинака з Кривого Рогу, якого мобілізували до ТЦК, відпустили додому.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, чоловік уже перебуває вдома разом із дитиною.

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Сам 34-річний чоловік заявив, що його відпустили на час вирішення питань щодо доньки та оформлення відповідних документів. Це сталося після суспільного розголосу.

Батька-одинака з Кривого Рогу відпустили з ТЦК після розголосу. / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

“Доброго ранку, дякую всім, хто турбувався за мене. Дякую командуванню 475 полку, в якому я опинився, командування оперативно відреагувало на ситуацію та надало повну підтримку у ситуації. Тепер я вдома”, — заявив чоловік.

Мобілізація батька-одинака: що передувало

Раніше стало відомо, що у Кривому Розі мобілізували 34-річного батька-одинака, який самостійно виховував п’ятирічну доньку.

Оскільки інших родичів у родини немає, дитину після цього забрала до себе завідувачка дитсадка.

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За даними ЗМІ, чоловік перебував у розшуку ТЦК. Він стверджував, що двічі подавав документи на відстрочку, однак отримував відмову.

Пізніше у Дніпропетровському обласному ТЦК, відповіли, що чоловік вже пройшов ВЛК та відправлений до військової частини. У ТЦК стверджують, що цей чоловік нібито не оформив вчасно відстрочку. Тому йому було надіслано повістку. Але він не з’явився до військкомату.

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