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Скандал із мобілізацією батька-одинака в Кривому Розі: чим закінчилася історія та що зараз з дитиною
Батька-одинака з Кривого Рогу, якого ТЦК мобілізував попри самостійне виховання п’ятирічної доньки, відпустили додому.
34-річного батька-одинака з Кривого Рогу, якого мобілізували до ТЦК, відпустили додому.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
За його словами, чоловік уже перебуває вдома разом із дитиною.
Сам 34-річний чоловік заявив, що його відпустили на час вирішення питань щодо доньки та оформлення відповідних документів. Це сталося після суспільного розголосу.
“Доброго ранку, дякую всім, хто турбувався за мене. Дякую командуванню 475 полку, в якому я опинився, командування оперативно відреагувало на ситуацію та надало повну підтримку у ситуації. Тепер я вдома”, — заявив чоловік.
Мобілізація батька-одинака: що передувало
Раніше стало відомо, що у Кривому Розі мобілізували 34-річного батька-одинака, який самостійно виховував п’ятирічну доньку.
Оскільки інших родичів у родини немає, дитину після цього забрала до себе завідувачка дитсадка.
За даними ЗМІ, чоловік перебував у розшуку ТЦК. Він стверджував, що двічі подавав документи на відстрочку, однак отримував відмову.
Пізніше у Дніпропетровському обласному ТЦК, відповіли, що чоловік вже пройшов ВЛК та відправлений до військової частини. У ТЦК стверджують, що цей чоловік нібито не оформив вчасно відстрочку. Тому йому було надіслано повістку. Але він не з’явився до військкомату.