Скандал із monobank набирає обертів: чому голову НБУ викликали до Ради "на килим"

Верховна Рада / © Getty Images

Верховна Рада України викликала голову Національного банку Андрія Пишного до сесійної зали для доповіді.

Про це стало відомо під час засідання парламенту.

Відповідну пропозицію про викликання очільника регулятора було озвучено під час чергового пленарного засідання. Ініціатива отримала підтримку 153 народних депутатів.

Згідно з ухваленим рішенням, Андрій Пишний має з’явитися у Верховній Раді 26 березня. Його доповідь запланована на 12:00.

Скандал з monobank — останні новини:

Нагадаємо, навколо співзасновника Monobank Олега Гороховського та АТ «Універсал Банк» розгорівся юридичний конфлікт після публікації фотографії 19-річної клієнтки Карини Кольб, зробленої під час процедури відеоверифікації.

Адвокатське об’єднання Addati Group, яке представляє інтереси дівчини, заявило про підготовку досудових вимог і намір врегулювати ситуацію у правовому полі. Юристи вимагають публічних вибачень від Гороховського, офіційного визнання неправомірності поширення фото, виплати грошової компенсації за моральну шкоду, а також розблокування банківського рахунку клієнтки.

За словами адвокатів, інцидент мав негативні наслідки для дівчини — через публічний розголос і психологічний тиск її стан здоров’я погіршився, і вона була змушена звернутися по медичну допомогу. У правників, як зазначається, вже сформована доказова база для захисту інтересів клієнтки.

У разі відмови від досудового врегулювання та продовження публічної комунікації в нинішньому форматі, адвокати заявили про готовність звернутися до суду та інших передбачених законом інституцій.

До слова, Дмитро Лубінець повідомив про відкриття провадження у справі щодо можливого порушення законодавства про захист персональних даних і банківської таємниці після публікації співзасновником Monobank Олегом Гороховським фото клієнтки банку.

За його словами, попри визнання помилки з боку банкіра, це не звільняє від відповідальності. У межах провадження розпочато перевірку обставин інциденту.

Лубінець наголосив, що персональні дані не можуть використовуватися як інструмент публічного тиску чи приниження, а закон має застосовуватися однаково до всіх.