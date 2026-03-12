Скандал із Monobank: відповідь Гороховського здійняла "бурю" в Мережі, а мати дівчини зробила заяву - всі деталі

Скандал з Monobank / © ТСН

Співзасновник Monobank Олег Гороховський опублікував офіційну заяву щодо інциденту з блокуванням рахунку та оприлюдненням фото клієнтки, яка проходила відеоверифікацію нібито на тлі триколора. Водночас сама дівчина стверджує, що її звинуватили безпідставно, оскільки на відео був прапор Словенії.

ТСН.ua зібрав позиції обох сторін та з’ясував нові деталі конфлікту.

Вибачення Гороховського здійняло шквал обговорень: що пишуть в Мережі

Співзасновник банку у своїх соціальних мережах пояснив, що публікація фотографії клієнтки була імпульсивним рішенням, викликаним емоційною втомою від війни.

«Після стількох років війни триколор викликає гнів. Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов’язаного з Росією. Моє ставлення до цього прапора не змінилося. Ставлення до вчинку — так», — заявив Гороховський.

Окремо він наголосив на питанні безпеки персональних даних. За його словами, попри постійні кібератаки, витоків інформації клієнтів Monobank не зафіксовано. Гороховський запевнив, що зробив висновки, і надалі подібна інформація передаватиметься винятково правоохоронним органам.

Проте, навіть попри вибачення, Гороховський отримав купу негативних коментарів. Адже користувачі переймаються, що їх дані також можуть бути в небезпеці та оприлюднені.

Обговорення ситуації українцями в Treads / © Фото з відкритих джерел

Однак, не всі українці розділили такі погляди, деякі стали на бік засновника банку.

Прапор Словенії та батько на фронті: яка версія клієнтки

Клієнткою, яка опинилася в центрі скандалу, є Карина Кольб. На своїй сторінці у Threads вона опублікувала спростування звинувачень у проросійських поглядах. Дівчина пояснила, що проходила верифікацію не вдома і не звернула уваги на тло.

«Ця людина, не розібравшись у ситуації, дозволила собі виставити мене на загальний огляд», — прокоментувала дії керівництва банку Карина Кольб.

Вона стверджує, що за її спиною висів прапор Словенії (біло-синьо-червоний триколор із гербом), проте під час зйомки її голова нібито закрила герб, через що прапор здавався російським.

Для підкріплення своїх слів дівчина виклала фото прапора, який нібито і висів позаду неї. Втім користувачі звернули увагу на розбіжності. Частина користувачів вважає, що прапори різні, а дівчина просто намагається відбілити свою репутацію.

У коментарі для ТСН.ua Карина повідомила про погіршення стану здоров’я через кібербулінг: «Я дуже перенервувала, у мене була паніка, я потрапила до лікарні». На прохання редакції надіслати оригінальне фото прапора на стіні вона не відповіла.

Що відомо про родину Карини

Дівчина наголошує на своїй проукраїнській позиції та зазначає, що її вітчим захищає Україну. Цю інформацію ТСН.ua підтвердила Тетяна Білик — директорка школи у Чугуївському районі на Харківщині, де раніше навчалася Карина.

За словами освітянки, вітчим дівчини воює з 2014 року, має поранення і продовжує нести службу на Харківському напрямку.

«Я думаю, що там у крові цих дітей є ненависть до Росії через поранення батька, через те, що загинуло багато батькових побратимів. Ця родина дуже багато пережила. Він від самого першого дня повномасштабного вторгнення пішов на захист України», — розповіла Тетяна Білик, закликавши суспільство бути менш категоричним у висновках.

Аналіз соціальних мереж дівчини також свідчить про її активну участь у поширенні інформації про зниклих безвісти українських військових та українських військовополонених.

Також, мати дівчини Ольга Кольб прокоментувала ситуацію у розмові з ТСН.ua. Вона заявила, що була шокована публікацією банкіра та наголосила, що її родина є патріотичною.

«Те, що моя дитина пише російською, ми не винні, що у нас викладали російською. Я вражена, що моя дитина постраждала через керівника банку, що він опублікував фото і написав, що заблокували „через немиту голову“. Щодо прапора РФ, то у мене два дні була істерика, бо ми патріоти України. Мій чоловік служить, отримав поранення. Хоча ще на початку війни міг виїхати, як багатодітний батько. А тут цей банкір просто обгидив нашу родину», — заявила жінка.

Як в Раді відреагували на подію

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про відкриття провадження щодо можливого порушення законодавства про захист персональних даних і банківської таємниці. Йдеться про ситуацію з публікацією співзасновником Monobank Олегом Гороховським фото клієнтки банку на тлі нібито російського прапора.

За словами омбудсмена, після суспільного резонансу Гороховський визнав свою помилку через оприлюднення персональних даних клієнтки. Водночас, як наголосив Лубінець, саме визнання не звільняє від відповідальності.

«Я відреагував на ситуацію одразу — відкрито провадження і розпочато перевірку обставин можливого порушення законодавства щодо захисту персональних даних та банківської таємниці», — зазначив він.

Лубінець підкреслив, що персональні дані не можуть використовуватися як інструмент публічного тиску або приниження.

«Закон один для всіх, і його порушення не може бути виправдане емоціями чи суспільним резонансом», — додав омбудсмен.

Що передувало

Нагадаємо, до цього Гороховський повідомив, що банк заблокував рахунок клієнтки після спроби пройти відеоверифікацію на тлі російського прапора.

Про цей випадок він написав у соцмережі Threads. За словами Гороховського, клієнтка звернулася до служби підтримки з питанням, чому її рахунок заблокували.

«Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова немита…», — прокоментував ситуацію співзасновник банку.

На оприлюдненому фото, за словами банкіра, позаду дівчини на стіні був помітний прапор країни-агресора. Саме наявність такої символіки під час процедури ідентифікації клієнта стала причиною реакції банку.