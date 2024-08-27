Скандал із "Охматдитом": Шмигаль впевнений, що зібрані кошти на відновлення не будуть вкрадені

За його словами, кошти на відновлення лікарні збиралися на три різні рахунки.

Наглядова рада, яка складається із 15 осіб, буде уважно пильнувати, щоб зібрані кошти на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" не були розкрадені.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання кореспондента ТСН, під час форуму "Україна 2024.Незалежність" у вівторок, 27 серпня.

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За його словами, кошти на відновлення лікарні збиралися на три різні рахунки:

лікарні "Охматдит",

United24,

благодійного фонду "Охматдиту".

"Він (благодійний фонд - ред.) першим розпочав процедури (тендери - ред.). Держава не має до цього жодного відношення, бо це громадська організація, яка по-своєму проводили ці процедури. Вони викликали скандал. Була відповідна реакція міністерства. Станам на сьогодні сформована Наглядова рада, яка складається із 15 осіб. 7 представників - це міжнародні донори та 8, яке надало громадянське суспільство", - розповів він.

Шмигаль додав, що станом на зараз проводиться експертиза пошкоджень, яка триватиме протягом місяця. Після цього будуть ухвалені відповідні рішення щодо подальших кроків. Наглядова рада за цим усім пильнує.

"Громадськість має повний доступ до контролю за кожною витраченою копійкою. Як я знаю, Наглядова рада такоє є відкрита", - підсумував він.

Нагадаємо, Україною прокотилася нова хвиля скандалу навколо відновлення столичного "Охматдиту". Все, що відомо про це - читайте ТУТ.

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