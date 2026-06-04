Скандал із підготовкою мобілізованих: Сирський ухвалив жорсткі рішення

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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Якісна підготовка українських військовослужбовців залишається одним із головних пріоритетів Збройних Сил України, оскільки саме ставлення до людей принципово відрізняє Україну від російського агресора.

На цьому наголосив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і зробив про це відповідний допис у Facebook.

За словами головкома, у травні було проведено масштабні інспекції у 72 військових частинах, які раніше отримали право самостійно проводити базову загальновійськову підготовку (БЗВП) на власній базі. Результати контролю виявили серйозні проблеми у деяких підрозділах.

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«За підсумками контролю ухвалено низку управлінських рішень, зокрема й жорстких. Вісім військових частин втратили право на самостійне проведення базової підготовки. Окремим бригадам і полкам поставлено завдання переглянути власні спроможності, покращити умови та зміст підготовки новобранців», — заявив Олександр Сирський.

Головком підкреслив, що в питанні навчання мобілізованих «недоторканних немає», а якість підготовки повинна відповідати єдиним високим стандартам.

Визначальний чинник та боротьба із СЗЧ

Сирський зазначив, що визначальним у навчанні залишається людський чинник. У тих частинах, де командири піклуються про підлеглих, покращують побут, розвивають навчальну базу, а інструктори забезпечують постійний зворотний зв’язок із новобранцями, якість підготовки є значно вищою. Крім того, у таких підрозділах фіксують значно менше випадків самовільного залишення частин (СЗЧ).

Наразі ЗСУ продовжують удосконалювати систему БЗВП, посилювати адаптацію мобілізованих у навчальних центрах та впроваджувати додаткові заходи для профілактики СЗЧ.

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Нововведення у програмі навчання

Програму підготовки постійно адаптують до реалій сучасної війни. Зокрема, до базового курсу вже включили практичні тренування у складі груп з виявлення та знищення ворожих безпілотників малого класу — коптерів та FPV-дронів.

Головнокомандувач також заслухав пропозиції від представників командувань видів, родів військ та бойових бригад щодо подальшого підвищення ефективності навчання, наголосивши, що від якості підготовки сьогодні напряму залежить життя українських воїнів.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Дмитро Лубінець жорстко розкритикував нову реформу мобілізації, назвавши її приреченою на провал без поваги до прав людини. Він наголосив, що попри обіцянки, представники ТЦК досі використовують балаклави, а системні порушення, як-от силові затримання та вилучення речей, тривають

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