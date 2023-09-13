Скандал із піснею Цоя у Львові: Арестович вимагає покарати нардепку через зауваження музиканту

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович через суд вимагає покарати народну депутатку Наталію Піпу, яка у Львові зробила зауваження виконавцю пісень Цоя. Він звинуватив нардепку у "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі".

Про це Арестович написав на своєму телеграм-каналі.

Ексрадник ОП заявив, що за його поданням Печерський районний суд Києва зобов'язав ДБР розпочати розслідування щодо дій нардепки Піпи, яка у Львові зробила зауваження виконавцю російськомовних пісень Цоя.

"Піпа Наталя вчинила діяння, що має ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні (в умовах військового конфлікту, додам), і держава повинна дати свою правову оцінку тому, що сталося. Крім того, фактично скориставшись службовим становищем, вона забезпечила щось, дуже схоже на знущання над неповнолітнім", - заявив посадовець.

Дії народної депутатки Арестович назвав "шовінізмом".

Скандал із піснями Цоя у Львові: що відомо

У червні 2023 року у Львові народна депутатка Наталія Піпа зробила зауваження підлітку, який на вулиці виконував пісні російського виконавця Віктора Цоя. У відповідь на свою адресу почула нецензурні слова.

Згодом хлопець перепросив за нецензурну лексику. Після скандалу неповнолітній повернувся до Одеси, проте пообіцяв ще приїхати до Львова.

У Держагентстві з питань мистецтв заявили, що в Україні офіційно не заборонено співати пісні радянського рокмузиканта Віктора Цоя, який загинув ще до розпаду СРСР.

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