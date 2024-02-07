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Скандал із побиттям жінки та дитини у Космачі: розпочато кримінальне провадження

Скандал із побиттям жінки та дитини у Космачі: розпочато кримінальне провадження

Напад на жінку з дитиною у Космачі

Наразі триває слідство.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через сутички у Космачі. У постраждалої 6-річної дівчинки діагностували забій м'яких тканин носа, а у її 24-річної матері – ймовірну закриту черепно-мозкову травму.

Про е повідомляє поліція Івано-Франківської області. 

"Поліція опитала потерпілих. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у селі Космач, що на Франківщині, місцеві мешканці заблокували автомобіль жінки з 6-річною донькою та побили їх. Розлюченому натовпу здалося, що постраждала приїхала шпигувати за їхніми чоловіками, аби "здати" їх військкомату.

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