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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Скандал із побиттям студента на Одещині: директорка коледжу розкрила несподівані подробиці

Відео, на якому викладач б’є першокурсника в Ізмаїлі, викликало резонанс у Мережі. Директорка навчального закладу розповіла, що передувало конфлікту, озвучила несподіване припущення та пояснила, чим усе закінчилося для педагога.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Викладач побив студента в Ізмаїлі:

Викладач побив студента в Ізмаїлі / © Національна поліція України

У Дунайському центрі професійної освіти в Ізмаїлі розкрили обставини конфлікту між викладачем та першокурсником, відео якого напередодні з’явилося в Мережі. За результатами розгляду ухвалили рішення звільнити педагога.

Про нові подробиці інциденту виданню «Суспільне» повідомила директорка навчального закладу Наталя Костусєва.

Побиття студента в Ізмаїлі: що відомо про конфлікт із викладачем

За даними керівниці закладу, подія сталася 8 жовтня під час уроку інформатики у групі майбутніх електрогазозварників. Причиною застосування фізичної сили з боку педагога стала словесна образа з боку студента.

«Учні неодноразово провокували цього викладача. Взагалі конкретно ця група першого курсу дуже складна, якщо порівнювати з іншими наборами, вони дуже специфічні діти», — пояснила Наталя Костусєва.

Водночас очільниця закладу наголосила, що неналежна поведінка студента не давала викладачу права застосовувати силу. За її словами, педагог мав припинити урок і викликати адміністрацію, а не влаштовувати самосуд.

Адміністрація закладу також припускає, що ситуацію могли спланувати заздалегідь заради знімань.

«Цей учень обізвав викладача нецензурним словом і викладач так вчинив. У цей час знімали. Я вважаю, що це могло бути спеціально спровоковано для того, щоб вивести викладача на емоції, зняти на відео і викласти це в мережу», — зазначила Костусєва.

У результаті викладача звільнили з посади за аморальний вчинок, несумісний із продовженням роботи (п. 3 ч. 1 ст. 41 Кодексу законів України про працю).

Викладач побив студента на Одещині — останні новини

Нагадаємо, в Ізмаїлі на Одещині викладач професійного училища побив студента під час уроку, унаслідок чого той зламав палець. Через інцидент поліція розпочала розслідування.

Згодом у Департаменті освіти і науки Одеської ОДА назвали поведінку педагога неприпустимою. Там наголосили, що «насильству в освіті немає і не може бути жодного виправдання». Відомо, що викладача уже звільнили.

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