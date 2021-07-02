Скандал із подорожами вакцинованих CoviShield і CoronaVac: Ляшко розповів, як вирішується це питання

Скандал із подорожами вакцинованих CoviShield і CoronaVac: Ляшко розповів, як вирішується це питання

Ляшко наступного тижня поїде до Брюсселя, де проведе переговори щодо визнання вакцин.

Уряд працює над тим, щоб українці, щеплені вакцинами CoviShield і CoronaVac, могли в'їжджати до Євросоюзу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами 1 липня.

За його словами, відмова пропускати туристів, щеплених вакциною, визнаною ВООЗ, є порушенням міжнародного права. Він уточнив, що наступного тижня проведе переговори в Брюсселі щодо визнання вакцин, які використовуються в Україні.

"Міжнародне право говорить: якщо встановлена норма, що при перетині кордону людина повинна бути вакцинована від якоїсь інфекційної хвороби, обов'язково повинна бути вакцина, визнана ВООЗ. Тобто міжнародне право гарантує: якщо ВООЗ визнала вакцину, то будь-який регулятор всередині країни не може не пускати людину, якщо вона покаже повний курс щеплень", - заявив Ляшко.

Голова МОЗ додав, що європейський регулятор EMA, який ще не визнав CoviShield і CoronaVac, зараз розглядає їхні документи. За його словами, найближчим часом очікується рішення EMA щодо цих препаратів.

Крім того, у зв'язку із запуском "ковідних" сертифікатів Україна домовляється про їхнє визнання з усіма країнами Євросоюзу.

"Кожна країна ЄС може самостійно домовитися про взаємовизнання національних COVID-сертифікатів і необов'язково з конкретним переліком вакцин. Зараз наше МЗС працює над цим з усіма країнами. Думаю, що протягом місяця ЄС відкриє доступ для мандрівників, які вакциновані цими препаратами", - пояснив міністр.

Своєю чергою, раніше речник МЗС Олег Ніколенко повідомляв, що Європейський Союз, можливо, за два тижні внесе Україну до "зеленої" зони. Однак, він наголосив, навіть можливе потрапляння України до списку країн "зеленої" зони не означатиме автоматичне відкриття кордонів ЄС, оскільки рекомендація Єврокомісії не є юридично зобов’язуючою.

Нагадаємо, у громадян Індії, яких щепили від коронавірусу вакциною CoviShield (місцева назва AstraZeneca. - Ред.), виникли труднощі з поїздками до Євросоюзу. Керівництво Інституту сироватки (Serum Institute), де виробляють препарат, наразі займається вирішенням цієї проблеми.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Експеримент ТСН: які перешкоди виникли на шляху до Франції

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання