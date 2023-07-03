Скандал із працівниками ТЦК на Хмельниччині: що кажуть у військкоматі

У зв'язку з випадком, де працівники ТЦК увірвалися в будинок і погрожували зламати ногу чоловіку, призначено службову перевірку.

У Хмельницькому ТЦК відреагували на скандал зі своїми працівниками, які увірвалися до будинку місцевого жителя і погрожували йому "зламати ногу і голову".

Про це передає Хмельницький обласний ТЦК та СП.

"Мережею Інтернет поширюється інформація щодо можливих протиправних дій зі сторони одного з військовослужбовців відділу Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки! Командування Хмельницького ОТЦК та СП суворо засуджує будь-якого роду фізичне насилля", – йдеться в повідомленні.

Через цей випадок було призначено службову перевірку, за результатами якої обіцяють ухвалити "справедливе рішення, про що буде повідомлено додатково".

"З нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи, у найкоротші терміни будуть встановлені подробиці та ухвалено усі необхідні рішення", – запевнили у ТЦК.

Нагадаємо, що працівники ТЦК вдерлися до приватного будинку попри заборону власника та погрожували зламати ногу.

“На телефон знімати не можна. Я - майор поліції. Я тобі покажу своє посвідчення. Я тобі зараз ногу зламаю, виходь на двір. Ти сам собі її зламаєш, і голову також, споримо? Коли будеш тікати від нас. Ми не вривалися до тебе, я нормально зайшов у будинок”, - казав працівник ТЦК.