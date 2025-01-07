Скандал із приниженням захисника: уряд звільнив заступницю очільника Мінветеранів Величко-Трифонюк

Напередодні у соціальних мережах та медіа було оприлюднено інформацію щодо неетичної поведінки стосовно держслужбовця у Мінветеранів.

Кабінет міністрів звільнив Руслану Величко-Трифонюк з посади заступниці міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції.

Про це повідомила пресслужба уряду.

"На своєму засіданні 7 січня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Величко-Трифонюк Руслани Володимирівни з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції", — йдеться у повідомленні.

Також читайте Звільнили головного інспектора Міноборони — ЗМІ

Раніше до Кабінету міністрів України направлено документи на звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступниці з питань європейської інтеграції міністра у справах ветеранів України. Таке рішення стало реакцією на інформацію, оприлюднену 6 січня в соцмережах і медіа щодо неетичної поведінки стосовно колишнього співробітника міністерства Євгена Шибалова.

Керівництво Мінветеранів призначило службову перевірку з метою виявлення фактів та обставин, про які зазначено в оприлюдненій інформації.

До слова, Руслана Величко-Трифонюк раніше обіймала посаду першої заступниці виконавчого директора Українського ветеранського фонду та була юристом у благодійному фонді "Повернись живим".

Нині Руслана Величко-Трифонюк та директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут також входять до складу наглядової ради державної установи Український ветеранський фонд.

Нагадаємо, колишній співробітник Міністерства у справах ветеранів, ветеран, журналіст Євген Шибалов розповів про причини свого звільнення з державної служби. За його словами, основною причиною стало недотримання його права на повагу до гідності. Шибалов заявив, що за час роботи в міністерстві зіткнувся з постійними образами та приниженнями з боку керівництва.

Читайте також: