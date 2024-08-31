Скандал із призначенням Гладкого очільником штабу Сил безпілотних систем: заява Генштабу

Роман Гладкий — командир військового судна і не має досвіду роботи з БпЛА.

Капітан першого рангу Роман Гладкий був призначений очільником штабу Сил безпілотних систем.

У ЗСУ прокоментували його призначення.

"Капітан 1-го рангу Роман Гладкий є офіцером з багаторічним досвідом служби у Збройних Силах України та має відповідну військову освіту. У 2020-2023 роках обіймав посади заступника очільника Об'єднаного штабу Командування Об’єднаних сил та заступника Командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України. Проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком широкомасштабної агресії виконував завдання на різних важливих напрямках", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Напередодні у Мережі з'явилася інформація про призначення очільником штабу Командування сил безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого, колишнього командира десантного корабля "Костянтин Ольшанський", який з липня 2016 року був першим заступником командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка опублікувала допис про призначення Гладкого, обурилась, що він не має досвіду роботи із БпЛА.

"Не лише не має жодного досвіду роботи з БПЛА, але й був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції, а також має дружину з російським паспортом, донька виступала на змаганнях за Росію… Незрозуміло, як він пройшов перевірку Служби безпеки України та досі обіймає найвищі посади. Виходець із Криму, капітан військово-морських сил з такою репутацією і ніколи не мав відношення до дронів!" – написала Безугла.

Своє обурення також висловив проєкт DeepState, який стверджує, що командувач СБС Вадим Сухаревський не призначав Гладкого на нову посаду, оскільки це не входить до його повноважень.

Після анексії півострова Росією Гладкий виїхав на материкову частину України, дружина і дитина — залишились.

У червні 2018 року з'явився сюжет про те, як російські спецслужби намагались завербувати українських військових, зокрема і Романа Гладкого.

2018 року Романа Гладкого відсторонили з посади очільника штабу – першого заступника командувача ВМС України за рішенням міністра оборони України, яким тоді був Степан Полторак.

В Міноборони стверджували, що Гладкий усунений на час службового розслідування, предметом якого стануть як окремі фінансово-економічні порушення, так і інформація про російське громадянство дружини офіцера Олени.

Перші два роки після початку війни дружина Гладкого продовжувала разом із дітьми жити на окупованому півострові. Дочка капітана першого рангу займається плаванням і успішно виступала на змаганнях за Центральний спортивний клуб армії РФ.

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