Скандал із "примусовою мобілізацією" журналіста Буткевича завершився: що було насправді

Журналіст і військовослужбовець Богдан Буткевич / © Facebook Богдана Буткевича

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Упродовж двох останніх днів у соцмеражах жваво обговорювали «примусову мобілізацію» відомого українського журналіста Богдана Буткевича, якого нібито оголосили в розшук і «бусифікували», попри його проблеми із зором.

Остаточну крапку в скандальній історії поставив сам журналіст, опублікувавши у п’ятницю, 11 липня, повідомлення в соцмережі Facebook.

Буткевича повідомив, що відтепер він військовослужбовець ЗСУ, додавши, що для нього «найвищою честю в житті і було, і є, і завжди буде вдягти відповідний однострій».

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«Невдовзі починаю курс БЗВП на одному з НЦ. А далі буду мати за честь продовжити службу в лавах Сил Оборони. Де саме — поки не розголошую, адже можуть бути зміни. Але раз уж моя скромна персона викликала такі пристрасті, то обов’язково повідомлю про своє місце несення служби — якщо буде дозвіл керівництва, само собою. Служу народу України!» — написав він.

Богдан Буткевич додав до свого повідомлення фото військового квитка.

Військовий квиток Богдана Буткевича / © Facebook Богдана Буткевича

При цьому журналіст зауважив, що «хотів потрапити до армії без привертання уваги санітарів та гієн», і додав, що «запам’ятав як підтримку друзів, так і злобні накиди ворогів».

Також Буткевич не став коментувати свою співпрацю «з певними структурами Сил Оборони» до мобілізації, запевнивши, що вона підтверджена і документами, і хорошими результатами.

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«З поваги до безпеки людей, з якими працював та збереження конфіденційності завдань, які виконувалися, нічого не буду пояснювати. Хто знає — той знає. Хто не знає — той бреше й лиє бруд», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше речник Сухопутних військ Збройних сил України, полковник Віталій Саранцев уточнив, що Богдан Буткевич мав бронювання від мобілізації до квітня 2025 року, яке було зняте у зв’язку зі змінами в законодавстві. Він самостійно прийшов до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повторна ВЛК визнала його придатним для служби у військових частинах забезпечення.