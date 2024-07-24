Скандал із садибою Зеленських: ВР постановила розпустити Консультативну раду з охорони культурної спадщини

Консультативну раду з охорони культурної спадщини при Київській міській державній адміністрації розпустять та оновлять її склад.

Про це повідомляє "Суспільне" і посиланням на інформацію тимчасової спеціалізованої комісії (ТСК) Верховної ради, що скликала засідання 24 липня.

На засіданні були присутні й представники громадських організацій.

Перший заступник мера Києва Микола Поворозник заявив, що напередодні представники мерії зустрічалися з власниками садиби Зеленських (Маліна) й він зобов’язувався відновити будівлю – підписали відповідний меморандум.

Київ також подав проєкт закону до ВР щодо примусового повернення культурної спадщини у власність міста, однак депутати не підтримали рішення.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України відповідальність поклали на владу Києва. До міністерства надходили 12 звернень, їх відправляли в міськраду.

Міністерство не змогло внести садибу Маліна до держреєстру нерухомий пам’яток, адже КМДА не надала відповідну документацію. Представники ГО також підтвердили, що за два дні до знесення подали пакет документів до КМДА про присвоєння садибі статусу пам’ятки.

"Департамент виступає з позиції не присвоєння статусу пам'ятки, хоча саме департамент мав би переконувати забудовника щодо історичної цінності будівлі", – заявив активіст Дмитро Перов на засіданні.

За підсумками засідання, парламентська ТСК дійшла висновку про розпускає Консультативну раду з охорони культурної спадщини при департаменті КМДА з охорони культурної спадщини. Також очільник ТСК заявив, що варто змінити законодавство про охорону культурної спадщини й про містобудівну діяльність в контексті розширення повноважень органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, власнику історичної садиби Зеленських, яку знищили забудовники, оголосили підозру. 32-річному чоловікові інкримінують знищення майна, на яке судом було накладено арешт.

Як вже зазначалося, повідомлення про знесення будинку Зеленських в історичному ареалі міста, надійшло до поліції 19 липня.

Історичну садибу ХІХ століття знищили забудовники.

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