Скандал із суддею ВАКСу: при ухваленні гучних рішень допомагала дружина-адвокатка - розслідування

Журналісти-розслідувачі припустили, що суддя Біцюк міг ділитися з дружиною не тільки текстами майбутніх судових рішень, але й конфіденційною інформацією.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Андрій Біцюк, який вже понад чотири роки працює на цій посаді, при ухваленні рішення щодо експрокурора Одеської області скористався допомогою своєї дружини - адвокатки Ганни Надточиєвої.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Слідство. Інфо", які на умоваї анонімності отримали в розпорядження чернетку повної версії судового рішення.

Рішення стосується експрокурора Одеської області Олега Жученка, який у перші дні повномасштабного вторгнення звернувся до ВАКСу з проханням перерахувати заставні кошти на потреби ЗСУ. Слідчий суддя Біцюк задовольнив клопотання і послабив запобіжний захід для експрокурора.

Однак, як з’ясували журналісти, сформулювати рішення судді ВАКСу, очевидно, допомагала його дружина-адвокатка. До такого висновку вони прийшли, вивчаючи документ з назвою "СправаЖуч", автором якого у метаданих фігурує Біцюк, але правки до нього вносила Ганна Надточиєва. Відредагований документ було надіслано з електронної пошти, яку використовує дружина судді.

Отримані та опрацьовані журналістами документи свідчать також про те, що Надточиєва могла мати доступ до матеріалів інших справ, які веде її чоловік.

Окрім того, вони стверджують, що суддя Біцюк міг ділитися з дружиною не тільки текстами майбутніх судових рішень, але й конфіденційною інформацією (копії паспортів, адреси проживання, банківські дані та ін.) стосовно підозрюваних Андрія Гавриленка та Бориса Родіна (вони разом із експрокурором Жученком є фігурантами так званої справи Труханова-Галантерника).

Зокрема, у справі іншого підозрюваного у корупційних діях Олега Бриндака, запевняють розслідувачі, слідчий суддя Біцюк надіслав дружині низку документів – копії платіжних доручень, заяви людей, які внесли заставу за Бриндака, клопотання про зміну запобіжного заходу та інше.

У коментарі журналістам суддя Біцюк наполягав, що йому ніхто не допомагає вершити правосуддя.

Надточиєва теж спершу наполягала, що ніколи не втручалася у роботу чоловіка-судді, але згодом зауважила: "Тоді почалася війна, я була на Закарпатті. Він (суддя Біцюк, — ТСН) працював і жив у суді. Можливо, він просив мене трохи підкоригувати якийсь текст, тому що він не встигав, але я не пам’ятаю ніяких деталей. Чисто теоретично могло бути, що мені дали шаблон, сказали, що треба щось підкоригувати... Він мене ніколи не просить ні про що більше. Я вважаю, що його знання вищі за мої", — розповіла адвокатка.

У виданні “Слідство.Інфо" вважають, що таким “сімейним підрядом” суддя порушив базові принципи правосуддя.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у вівторок, 11 липня, продовжив дію запобіжного заходу колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву, якого підозрюють в хабарництві.

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