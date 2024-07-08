Скандал із ТЦК на Рівненщині: затриманий чоловік намагався порізати собі вени ключем

Військовослужбовці ТЦК "вилучили" ключ від квартири у затриманого чоловіка та виписали йому направлення на військово-лікарську комісію.

На Рівненщині військовозобов’язаний громадянин, який не мав при собі належних документів, під час доставлення групою оповіщення до Вараського РТЦК та СП для уточнення даних, намагався порізати собі вени ключем від квартири.

Про це повідомили в понеділок, 8 липня, в Рівненського обласному ТЦК та СП, не уточнивши коли саме та в якому населеному пункті трапився цей інцидент.

У повідомленні йдеться, що військовослужбовці ТЦК "вилучили" ключ від квартири у затриманого чоловіка та виписали йому направлення на військово-лікарську комісію. Однак, він відмовився від проходження медичної комісії та почав скаржитися на погане самопочуття.

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“Черговим Вараського РТЦК був викликаний наряд поліції та швидка допомога. Карета швидкої допомоги доставила військовозобов'язаного до приймального відділення. До Вараського РТЦК громадянин І. так і не повернувся. Зараз він знаходиться в розшуку”, - повідомили у відомстві.

У Рівненському обласному ТЦК та СП також повідомили, що військовозобов’язаний, якого доставляли до військкомату для уточнення даних, раніше був засудженим за незаконне зберігання наркотичних засобів.

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Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на звернення буковинця, якого патрульні поліцейські у Чернівцях силою затримали й повезли до територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Патрульні "запросили" чоловіка поїхати до ТЦК, щоб перевірити військово-облікові дані. Коли ж він відмовився — повалили на землю й одягли кайданки.

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