Скандал із ТЦК на Закарпатті: науковця затримали в готелі і з третьої спроби відправили у військову частину — нардеп

Коли “новобранця” привезли на ВЛК, він через те, що лікарі ігнорували його проблеми зі здоров’ям, “на емоціях” почав кидатися на них з ножиком та порізав собі вени.

На Закарпатті прикордонники прийшли у готельний номер до киянина і звинуватили його в спробі незаконного перетину кордону. Після цього чоловік потрапив до ТЦК, де у нього відібрали військовий квиток і видали новий документ, з яким тричі відправляли до військової частини.

Про цей випадок написав на своїй Facebook-сторінці народний депутат від “Слуги народу” Георгій Мазурашу.

За його словами, ця історія розпочалася 31 січня, коли громадянина, який багато років працював у столичній науковій установі, прикордонники забрали з готельного номера, де він зупинився.

“Відвезли в Солотвино. Там склали протокол [про спробу незаконного перетину кордону]. Сказали: підпиши і поїдеш (поширена практика обманом добиватися підпису, або дій). Наївний науковець підписав. Думав, ну, доведеться через суд добиватися скасування брєдового протоколу. Але… Не відпустили. Помістили в камеру...Потім завезли в ТЦК”, - йдеться в дописі нардепа.

Після цього, як повідомляє Георгій Мазурашу, у затриманого почалися поневіряння — у військкоматі у нього забрали телефон і військовий квиток, де була відмітка, що він знятий з обліку в столичному районному ТЦК. Натомість йому видали новий військовий квиток, оформили “придатність” і відвезли у військову частину під Львовом.

За словами нардепа, львівські військові відмовилися від “бійця”, а коли він отримав телефон, то викликав поліцію, повідомивши про те, що відбулося. Але оскільки у чоловіка претензій до цієї військової частини не було, поліцейські ніяк не відреагували.

“Звідти завезли в Рівненську область. Там продовжили приниження, моральний тиск. Але теж не прийняли, бо бачили, що не для військової служби чоловік. З Рівненщини повезли знову в ТЦК на Закарпаття. Там знову помістили в підвал. Звідти повторно завезли на Львівщину. Де оформили у військову частину”, - описав ситуацію Георгій Мазурашу.

За словами нардепа, чоловік знову викликав поліцію і написав заяву, але “поліцейські щось там похіхікали із знайомими військовими і поїхали”.

Георгій Мазурашу повідомив, що коли “новобранця” привезли на ВЛК, він через те, що лікарі ігнорували його проблеми зі здоров’ям, “на емоціях” почав кидатися на них з ножиком та порізав собі вени.

“Але цю людину наша “совкова” неадекватна система все одно хоче загнати на фронт. Навіщо?!..” - написав депутат.

Нагадаємо, раніше в Ужгороді співробітники ТЦК та СП силою забрали водія автобуса, який привіз дитячу збірну з Вінниці на спортивні змагання із тхеквондо. Водій автобуса заночував у хостелі, куди приблизно о 1:30 ночі увірвалися співробітники ТЦК із поліцейськими і силоміць забрали його разом з іншими чоловіками до військкомату.

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