Скандал із ТЦК на Закарпатті: жінка заперечує застосування сили з боку військових

Жінка, яка звинуватила ТЦК у викраденні чоловіка на блокпості, попросила вибачення за емоції.

Молода жінка, яка звинуватила співробітників Хустського ТЦК у викраденні свого чоловіка, записала нове відеозвернення, в якому перепрошує за свою емоційність та запевняє, що до її чоловіка працівники ТЦК не застосовували силу.

Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі закарпатський журналіст Віталій Глагола.

Судячи з інтер’єру приміщення жінка під час запису другого відео перебувала в якійсь державній установі. Коли вона просить вибачення перед ЗСУ та ТЦК, то, згадуючи військкомат, робить рух головою ніби в напрямку своїх співрозмовників.

На цих кадрах жінка говорить, що під час запису першого відео 4 січня перебувала в стані емоційного стресу. Насправді, стверджує вона, до її чоловіка ніхто не застосовував силу.

Користувачі соцмереж висловлюють припущення, що, можливо, до запису другого відео жінку змусили. Вони також звертають увагу, що на першому ролику жінка говорила російською мовою, а на другому – уже українською.

Нардеп Георгій Мазурашу, який оприлюднив цю ситуацію раніше, заявив, що чоловіка жінки випустили, виписавши повістку за місцем проживання. Разом із сім'єю він поїхав до міста Дніпро з полігона на Рівненщині, куди його оперативно відправили закарпатські "військкоми".

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу повідомив, що у Закарпатській області працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) викрали водія – вони силою витягнули чоловіка з автомобіля на блокпосту і повезли його до Хустського ТЦК. Його дружина з дитиною залишились на трасі у селищі Міжгір'я.

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