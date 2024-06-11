Скандал із ТЦК та медиками в Одесі: у швидкій допомозі розповіли свою версію

Наразі "броні", кажуть у відомстві, немає ні в кого з працівників.

В Одесі спалахнув скандал за участі військкомів та медиків. Співробітники швидкої допомоги розповіли свою версію.

Про це розповіли в ефірі "Ми Україна".

Що та як відбувалося

За словами представників "швидкої", керівництво переконувало в тому, що можна спокійно йти до військкомату й оновлювати дані. Мовляв, співробітникам робитимуть "бронь", жодних повісток не буде. Надіслати списки з військкомату, щоб протягом 48 годин з'явитися для оновлення даних. Також начальство сказало, що все буде добре.

"Я прийшов до військкомату, (до Київського, до речі) о 10-й ранку, вийшов о 5-й вечора з "бойовою" повісткою. У військкоматі ніяк не хотіли йти на поступки: тільки "бойова" повістка, тільки з цією умовою ти виходиш звідси, інакше ти звідси не вийдеш. Природно, я підписав документи, я отримав "бойовий" порядок денний на "броню", – зазначили у відомстві.

Через день, продовжив він, одного зі співробітників, фельдшера швидкої допомоги 4-ї підстанції з вулиці, як "ухилянта", який значиться в базі в розшуку, забрали на ВЛК, зробили йому ВЛК і забрали до "навчання". Після цього сказали, що "ми вже нічого не вирішуємо, кожен сам за себе, хлопці, хто отримав повістки – той отримав повістки, все ніяких можливостей немає".

Згодом керівництво роз'яснило цю ситуацію таким чином, що сам військкомат чи Міністерство оборони не дає цієї "броні". Нібито вони надсилають списку людей – ці списки просто завертають і не пояснюють причини, через які не дають екстреної медичної допомоги, критичній інфраструктурі Одеси "бронь".

"І тепер, у принципі, робота цієї структури під загрозою. У нас багато приватних фірм, але не всі можуть дозволити викликати приватну швидку, яка коштує від 3 тисяч", – акцентували у швидкій.

Нагадаємо, в Одесі спалахнув черговий скандал через дії військкомів. Так, 11 травня медиків швидкої допомоги утримували у ТЦК – їхні колеги влаштували біля будівлі акцію протесту.

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