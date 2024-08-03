Скандал із тендером на відбудову "Охматдиту": у МОЗ прозвітували про гроші та плани

Наразі не витрачено жодної копійки з коштів на відбудову “Охматдиту”.

Скандальний тендер, пов’язаний із відбудовою дитячої лікарні “Охматдит” у Києві, був проведений благодійним фондом “Охматдит - здорове дитинство” на поточний ремонт під той обсяг робіт, на які вже був зроблений дефектний акт, та у межах суми, зібраної на рахунку цього фонду. Результати цього тендеру були скасовані, жодних договорів не було підписано.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, щоб розставити всі крапки над “і” у скандалі, який виник через перемогу в тендері маловідомої будівельної фірми з Запоріжжя, яка не має потрібних потужностей для таких робіт і подала одну з найдорожчих пропозицій.

Як пояснили у МОЗ, ситуація з проведеним тендером стосувалася виключно грошей, зібраних Благодійним фондом “Охматдит - здорове дитинство”, який проводив збір самостійно.

“Кошти, зібрані самою лікарнею, UNITED24, фундацією The Howard G. Buffett Foundation та урядами Литви та України жодним чином не фігурували у проведеному тендері. Використання цих коштів відбуватиметься з дотриманням встановлених вимог під пильною увагою Міністерства охорони здоровʼя та громадськості”, - йдеться у повідомленні.

У МОЗ запевнили, що наразі не витрачено жодної копійки з коштів на відбудову Охматдиту.

Суми зібраних коштів

У МОЗ повідомили, що станом на 3 серпня 2024 року загальна сума зібраних коштів для відновлення “Охматдиту” складає близько 1,6 млрд гривень (з яких понад 400 млн грн надійде у вигляді медичного обладнання), із яких:

312 млн гривень надійшло безпосередньо на рахунок НДСЛ "Охматдит";

379 млн гривень – на рахунок Благодійного фонду “Омхатдит - здорове дитинство”, яким і був проведений скасований тендер;

понад 320 млн гривень було зібрано у межах спільного збору платформи United24 та Monobank, які перерахували напряму на рахунок МОЗ у Нацбанку;

$ 11,2 млн виділив The Howard G. Buffett Foundation на закупівлю повного переліку пошкодженого обладнання у сучасному корпусі "Охматдиту" (надійдуть вже у вигляді обладнання);

$ 1 млн надійшов від уряду Литви;

100 млн гривень виділив уряд України.

Подальші кроки з відбудови “Охматдиту”

Кошти, зібрані на рахунках Благодійного фонду “Охматдит - здорове дитинство” для відбудови "Охматдиту", будуть переведені на рахунок лікарні.

Для проведення робіт з відновлення пошкодженого корпусу "Охматдиту" буде оголошено новий тендер на Prozorro, він буде проведений із урахуванням усіх законодавчих вимог.

До кінця наступного тижня буде створено Раду з відновлення, до складу якої запросять долучитися представників найбільших донорів. Також до неї увійдуть представники “Охматдиту”, МОЗ, пацієнтської спільноти, антикорупційних організацій та професійних асоціацій.

Рада з відновлення погодить основні вимоги до будівельних компаній та критерії, за яким буде здійснюватись вибір.

Щотижня публікуватиметься звіт про проведену роботу, аби кожна людина мала чітке розуміння, на що витрачаються зібрані кошти.

“Окремо найближчим часом ми проведемо дискусії з представниками найбільших будівельних компаній та запросимо їх до участі в тендері. Будемо просити долучитися тих, хто має бездоганну репутацію та необхідні для якісного виконання робіт потужності”, - наголосили у МОЗ.

Нагадаємо, найбільша в Європі дитяча лікарня "Охматдит" у Києві зазнала ракетного удару російських окупантів. Унаслідок ракетного удару по лікарні "Охматдит" 8 липня загинули 2 дорослі людини. Чотири співробники "Охматдиту" - важкопоранені.

Раніше міністр Віктор Ляшко назвав терміни завершення робіт в "Охматдиті".

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