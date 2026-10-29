Скандал із Tesla на військових номерах біля ТЦК: що з'ясували про водія

Tesla Model Y із військовими номерами / © Військова служба правопорядку у Збройних Силах України/Facebook

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У Хмельницькому перевірили обставини скандалу навколо Tesla Model Y із військовими номерами, яку помітили поблизу ТЦК. З'ясувалося, що автомобіль придбав за власні кошти військовослужбовець-сапер. Водночас номерні знаки виявилися незаконними.

Про це повідомила Військова служба правопорядку у ЗСУ.

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Що з'ясувала перевірка

21 жовтня в соцмережах поширилися фото Tesla Model Y із номерними знаками військового зразка поблизу Хмельницького ТЦК та СП. Вартість автомобіля оцінювали у 25–35 тисяч доларів, а в публікаціях припускали його зв'язок із посадовцями ТЦК та можливі корупційні зловживання.

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Після суспільного резонансу військові правоохоронці встановили місцеперебування автомобіля та особу водія.

Ним виявився військовослужбовець ЗСУ 1990 року народження, який служить сапером у бойовому підрозділі та тривалий час виконує завдання на східному напрямку.

За словами чоловіка, електромобіль він придбав на вторинному ринку за особисті кошти, зокрема за виплати за участь у бойових діях.

Чому військовий встановив незаконні номери

Перевірка підтвердила, що військові номерні знаки використовувалися неправомірно. Водій зізнався, що придбав їх через соцмережі, щоб уникати автоматичної фіксації перевищення швидкості.

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Військовий визнав порушення та розкаявся.

Патрульні також зафіксували порушення, пов'язані з документами на право керування, та відсутність свідоцтва про реєстрацію автомобіля.

Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 126 КУпАП і оштрафували.

У Військовій службі правопорядку наголосили, що участь у бойових діях не звільняє від дотримання закону. Водночас у відомстві закликали не поширювати неперевірених звинувачень та відокремлювати припущення від установлених фактів.

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Tesla – останні новини

Нагадаємо, у Горішніх Плавнях на Полтавщині власник пошкодженої Tesla Model 3 переобладнав електромобіль на пікап. Замість задньої частини кузова автомобіль отримав відкриту вантажну платформу.

Як повідомили у Головному сервісному центрі МВС, автівку привезли з-за кордону із серйозними пошкодженнями, через які відновити її до початкового стану було неможливо.

Власник вирішив пристосувати Tesla для господарських потреб. Після переобладнання автомобіль пройшов необхідну сертифікацію та був офіційно перереєстрований у сервісному центрі МВС.

Тепер незвичайний електричний пікап використовують для перевезення продуктів у сільській місцевості.

Раніше повідомлялось, що компанія Tesla представила електричний спорткар Roadster нового покоління, який під час презентації піднявся у повітря, перекинувся та приземлився на колеса.

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