В Ужгороді екскопа, який заступився за ветерана, мобілізували: усі деталі скандалу

Іван Белецький

В Ужгороді 25 серпня ветерана і експоліцейського Івана Белецького схопили і посадили до авто правоохоронці у формі та балаклавах без розпізнавальних знаків. За кілька днів до цього він передав відео ветерану війни з другою групою інвалідності Олександру Усенку, якого принизили двоє працівників ТЦК. Після цього Белецького звільнили з поліції.

ТСН.ua розповідає все, що відомо про скандал.

Що передувало

Місцева жителька Мирослава Копинець, яка стала свідком інциденту, розповіла, що бачила Івана Белецького на вулиці Сечені в Ужгороді, коли із машини вийшли 8 людей та забрали його. Жінка почала фотографувати те, що відбувається, на телефон, але його намагалися відібрати й били її по руках.

Дружина Івана Белецького Ірина Пацкан підтвердила «Суспільному», що її чоловіка забрали до ТЦК. Чоловік пройшов ВЛК, його визнали придатним, хоча він, як каже дружина, нещодавно переніс операцію — у нього вилучили суглоб.

У Закарпатському обласному ТЦК та СП прокоментували ситуацію. За даними ТЦК, Іван Белецький перебував у розшуку і не виконав обов’язок щодо уточнення військово-облікових даних. ВЛК визнала Белецького придатним до служби, після чого його призначили до однієї з команд для проходження служби.

22 серпня Іван Белецький розповів, що його звільнили з поліції після того, як він допоміг ветерану у конфлікті з ТЦК — він передав інваліду війни відеодоказ, який спростував твердження працівників ТЦК про те, що той до них чіплявся.

Невідомі затримали колишнього поліцейського Івана Белецького

Офіс омбудсмена вимагає розслідування

Після розголосу офіс Уповноваженого з прав людини відреагував на суспільний резонанс щодо мобілізації колишнього поліцейського, звільненого з органів поліції.

«У зв’язку з поширеним у соцмережах відео можливого застосування фізичної сили людьми у військовій формі та балаклавах представником направлено листи до керівника ГУНП у Закарпатській області та керівника Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку з вимогою встановити осіб на відео, перевірити правомірність їхніх дій та надати належну правову оцінку», — зазначили там.

Як наголошував омбудсмен Дмитро Лубінець, «мобілізація повинна проходити виключно з дотриманням законодавства і прав людини. Затримувати особу мають право лише правоохоронці і лише за наявності підстав».

«Наразі очікуємо офіційних відповідей від керівництва ГУНП та ВСП. Парламентський контроль триває, за результатами відповідей будуть вживатись додаткові заходи реагування», — наголосило представництво омбудсмена.

Що наразі з Белецьким

Напередодні чоловік опублікував допис на своїй сторінці у Facebook з деякими поясненнями.

«Занадто високим виявився рівень осіб, які дали команду відправити мене подалі від своєї кабінетно-корупційної „війни“. Одразу після відомої події окремі особи з столиці і начальник обласної поліції Колесник дали команду розібратись з тими, хто довів ситуацію до публічного вибачення двох військових з РТЦК. Не зрозуміли вони, що у цьому вибаченні нічого поганого не було. Ускладнило образу те, що один з просящих вибачення є ніде не воювавший спортивний експоліцейський на ім’я Даніель, який входить до наближеної групи начальника РТЦК Мірзабекова. Дана група відповідає за найцікавіші завдання зверху. Очолює її права рука Мірзабекова — спортивний хлопець Віталій (так само десь впійманий, як і Даніель). Туди ж входить теж ніде не воювавший, часто в „підігрітому стані“ водій „Мітсубіші Паджеро“ Ілля», — пише він.

Він також зазначив, що «керівник Ужгородського РТЦК є ручним і вигідним для керівництва міської та обласної поліції. Тому, ні він, ні інші учасники не понесли ніякої відповідальності за випадок з ветераном».

«Керівництво ужгородської поліції вичитало мені мораль за те, що у ветеранів на руках опинилось відео, зачинивши вуха на те, що за командою того ж керівника те відео на камері видалили. Думаю, відео на бодикамері вже й відновили, але відновлення завжди залишає сліди», — продовжив він.

Белецький також повідомив, що «після затримання його тримали в РТЦК без їжі і доступу до телефону».

«Ніхто не звертав уваги на мою свіжооперовану рану, мої медичні документи і відношення з військової частини (куди я мав прибути за 60 днів після операційного відновлення). Так само без їжі і телефону возили мене наступного дня в бусі, щоб десь здати з свіжооперованою рукою», — додав він.

Белецький також стверджує, що під час огляду у військовій частині медикиня спочатку відмовилась його оформляти на БЗВП, запропонувавши супроводу ТЦК виписати йому бойову повістку на певну дату.

«Після довгих переговорів та дзвінків зверху її таки змусили поставити підпис про моє прийняття. Тому перебуваю в навчальному центрі ЗСУ», — підсумував він.