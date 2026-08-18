ТЦК

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У Дніпрі 17-річна дівчина-сирота залишилася без єдиного піклувальника після того, як чоловіка затримали співробітники ТЦК та СП і за декілька годин направили на військовий полігон.

Про цей випадок повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

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За словами омбудсмена, чоловік вийшов із дому та просто не повернувся, а пізніше зателефонував підопічній і повідомив, що його везуть до ТЦК. Неповнолітня дівчина самостійно поїхала до військкомату з документами, аби довести свій статус і розібратися в ситуації. Проте на момент її приїзду піклувальника у будівлі вже не було — його мобілізували та відправили до навчального центру.

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Дмитро Лубінець різко засудив такі дії та наголосив, що війна не скасовує права дітей.

«Уявіть стан цієї дитини: людина, яка за законом відповідає за неї, просто зникає з дому, а вона змушена сама шукати його по ТЦК, щоб довести, хто він для неї. Скажіть мені: як так може бути? Мобілізація — необхідність. Але війна не скасовує права дитини. Людина може опинитися в ТЦК, пройти ВЛК, бути направленою до військової частини — а її близькі можуть не розуміти, де вона і що з нею. Це далеко не поодинока проблема. Це не можна сприймати як норму», — наголосив він.

Наразі неповнолітня дівчина перебуває зі своєю бабусею, однак, як підкреслив Лубінець, це не робить її автоматично законним представником дитини за законодавством. У разі надзвичайних ситуацій виникає юридична невизначеність щодо того, хто представлятиме інтереси дівчини та нестиме за неї відповідальність.

Уповноважений повідомив, що його представник у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін уже взяв ситуацію на контроль. Офіс омбудсмена направив офіційні запити до Дніпропетровського обласного ТЦК та СП та Лівобережної служби у справах дітей Дніпровської міської ради, аби з’ясувати, хто і як забезпечив дотримання прав неповнолітньої.

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Лубінець наголосив, що цей випадок демонструє наслідки проваленої реформи колишнього керівництва Міноборони та підкреслив: якщо держава не знає, хто відповідає за таку дитину завтра — це вже проблема всієї системи.

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