Скандал із відновленням "Охматдиту" за завищеними цінами: у МОЗ відреагували

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував інформацію ЗМІ, що нібито конкурс на ремонт "Охматдиту" виграла компанія "із завищеними цінами".

Про це глава МОЗ написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, частина зібраних коштів на відновлення "Охматдиту" була акумульована на рахунку БО "Благодійний фонд "Охматдит" – здорове дитинство".

"19 липня Фонд, узгодивши Критерії оцінювання та Методичні рекомендації оцінювання конкурсних пропозицій з Охматдитом, оголосив тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі Сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит" МОЗ України під той обсяг робіт, на які вже був зроблений дефектний акт", – каже міністр.

За результатами проведення тендеру з пропозиціями на участь в проведені поточного ремонту вийшло 17 будівельних компаній України, 14 з яких з’явились для проведення конкурсу.

Переможцем Конкурсу обрали ТОВ " Буд-Технолоджі". Наразі договір ще не підписаний, оскільки вивчалась спроможність компанії виконати всі необхідні роботи.

"Бачу, що цей вибір викликав резонанс, саме тому сьогодні ми звернулися до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок. Зі свого боку хочу ще раз підкреслити, що я особисто і моя команда робимо все, аби процес був абсолютно прозорий", – каже Ляшко.

На завтра глава МОЗ анонсував брифінг на цю тему, де усі охочі будуть мати можливість поставити питання.

"Ми не просто відбудуємо Охматдит, а обов'язково зробимо його ще кращим, потужнішим та сучаснішим. Від моменту, коли з компанією-підрядником буде підписано договір, щодня буде оприлюднюватись публічний звіт, аби інформувати людей, на що витрачаються зібрані їх зусиллями гроші. Ми – за максимальну прозорість і підзвітність", – запевнив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що переможцем конкурсу з ремонту дитячої лікарні "Охматдит" стала компанія Буд-Технолоджі, яка оцінила роботи в 307 мільйонів гривень. Журналісти "Наші Гроші" стверджують, що це нібито одна з найдорожчих пропозицій. Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн.

Нагадаємо, найбільша в Європі дитяча лікарня "Охматдит" у Києві зазнала ракетного удару російських окупантів. Унаслідок ракетного удару по лікарні "Охматдит" 8 липня загинули 2 дорослі людини. Чотири співробники "Охматдиту" - важкопоранені.

Раніше міністр Віктор Ляшко назвав терміни завершення робіт в "Охматдиті".

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