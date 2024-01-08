Скандал із викраденням чоловіка представниками ТЦК на Закарпатті – з'явилися нові подробиці

Днями у Мережі спалахнув скандал – народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу повідомив, що у Закарпатській області працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) викрали водія з Дніпра – вони силою витягнули чоловіка з автомобіля на блокпосту і повезли його до Хустського ТЦК. Його дружина з дитиною залишились на трасі у селі Міжгір'я.

Проте після того, як новина набула розголосу, жінка викраденого чоловіка записала ще одне відео, де заперечила застосування сили з боку військових. Вона заявила, що під час запису першого відео 4 січня перебувала в стані емоційного стресу. Користувачі соцмереж висловлюють припущення, що, можливо, до запису другого відео жінку змусили.

Народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу розповів у Facebook нові подробиці скандальної справи щодо викрадення чоловіка представниками військкомату.

Так, за його словами, після розголосу скандалу керівник Хустського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки відреагував на ситуацію – він сконтактував з дружиною фактично викраденого чоловіка, перепросив, сказав, що такого не мало би бути.

"Так розумію, вирішив питання, щоби дніпрянина повернули з Рівненщини (куди його вже доправили оперативно, "для плану") до Хуста, де йому виписали повістку за місцем проживання і відпустили. За такі адекватні дії заочно дякую йому. Дуже сподіваюсь, що керівник ТЦК справді розуміє, що "така мобілізація" виключно шкодить – і громадянам (хитає суспільство), і армії (де потрібні вмотивовані патріоти, а не загнані примусом), і економіці (від якої відривають тих, які по суті не потрібні в армії, зате роботою в тилу допомагають утримувати сили оборони), і повʼязаній з нею обороноздатності, і країні в цілому", - написав нардеп.

Георгій Мазурашу також додав, що у викраденого чоловіка, якого погрозами змусили їхати до ТЦК в Хусті, а потім відправили на полігон у Рівненській області, є проблеми з серцем і з нервовою системою.

"Добре, що та ситуація закінчилась так. Бо могла закінчитися набагато гірше. Варіантів тут немало… Не будемо про неприємне і сумне. ЗСУ треба підтримувати, а не створювати їм непотрібні зайві проблеми, заганяючи погрозами та примусом до армії тих, які явно не готові воювати… Треба закруглятися, а то побачимо і відео від "викраденого", де він буде розказувати, що взагалі він сам рвався до армії, їздив шукав, хто би допоміг швиденько оформити "придатність" і відправити до вечора на полігон, що дуже вдячний "військоматним", які любʼязно погодились супроводити його з блокпоста до ТЦК, і що від дружини і дитини просто не знав як втекти, то й попросив сказати, що забрали у нього телефон, а насправді просто не хотів з ними спілкуватись", - іронізує нардеп.

Наразі відомо, що чоловік разом із сім'єю вже повернувся до Дніпра з полігона на Рівненщині, куди його оперативно відправили закарпатські "військкоми".

Нагадаємо, Георгій Мазурашу розповів про ще одне викрадення чоловіка співробітниками ТЦК на Закарпатті – до нього звернулась жінка та мама двох дітей, яка вже понад місяць шукає "зниклого" чоловіка після зустрічі з представниками військкомату у Хусті.

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