Скандал із викраденням собаки працівниками ТЦК: поліція розпочала розслідування

Собака, якого травмували працівники ТЦК / © penova.pro.sense в мережі threads

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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження після інциденту в Одесі, під час якого військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки забрали з собою чужого собаку породи джек-рассел-тер’єр та спричинили тварині травми.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

У повідомленні йдеться, що інцидент стався ввечері 24 червня на вулиці Геранієвій у Київському районі Одеси.

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«За попередньою інформацією, того вечора під час конфлікту цивільних осіб з військовослужбовцями ТЦК та СП останні поїхали з місця разом із чужою собакою породи джек-рассел-тер’єр, спричинивши при цьому тварині тілесні ушкодження», — зазначили в поліції.

Правоохоронці повідомили, що про інцидент дізналися від 31-річної власниці собаки та оперативно розшукали тварину, після чого повернули її господарці.

Собаці діагностували розрив зв’язки

Після огляду у ветеринарній клініці у тварини виявили серйозні ушкодження.

«Після відвідування ветеринарної клініки, де собаці було діагностовано травмування у вигляді розриву передньої хрестоподібної зв’язки, пані звернулась із відповідною заявою до правоохоронців», — повідомили в поліції.

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Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами.

«Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до неї. Слідство триває», — наголосили в поліції.

Власниця собаки повідомила подробиці

Власниця джек-рассел-тер’єра Тіто Тетяна Пєнова у дописі в Threads стверджує, що військовослужбовці ТЦК нібито напали на чоловіка, який вигулював собаку.

«24.06 було здійснено напад на чоловіка, який вигулював Тіто. 10 осіб в пікселі, без будь-яких слів, не показуючи і не питаючи документів, в балаклавах та навіть медичній масці напали з дошкою, камінням, палкою з цвяхами, газовими балончиками. Чоловік відбився», — написала вона.

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За словами жінки, невідомі, відступаючи, забрали тварину до мікроавтобуса.

«Чоловік побачив, як собаку тримають в бусі, підвішеною за шию на повідці. Далі невідомі поїхали», — стверджує Пєнова.

Вона також розповіла, що після повернення додому пес перебував у важкому емоційному стані.

«Я не передам словами, як собака кричала, коли опинилася в мене на руках. Він двічі втрачав свідомість від стресу на декілька секунд, потім підривався і плакав. Це бачили і чули працівники поліції та свідки», — зазначила власниця.

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Водночас жінка спростувала інформацію, що поширювалася в соціальних мережах, про нібито переламані лапи у тварини.

«Інфо з пабліків про те, що собаку знайшли в крові з переламаними лапами, — неправдива. На собаці була де-не-де кров чоловіка. І в собаки пошкоджені дві задні лапи. Одна забита, інша з розірваними зв’язками і, ймовірно, пошкодженим суглобом», — повідомила Пєнова.

Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту та перевіряють обставини, викладені учасниками події.

Нагадаємо, раніше зоозахисники звинуватили працівників одеського ТЦК у жорстокому поводженні з твариною. Пес, якого забрали від військовозобов’язаного, згодом був знайдений з важкими травмами.

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