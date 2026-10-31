Скандал із виїздом Кравченка за кордон: у ДПСУ відповіли на чутки про «дзвінок з Києва»

Руслан Кравченко. / © Генеральний прокурор Руслан Кравченко

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Українські прикордонники спростовують інформацію про те, що ексгенеральний прокурор Руслан Кравченко у вересні виїхав за кордон після нібито «дзвінка з Києва». У відомстві назвали такі повідомлення «неправдою й абсурдом».

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі «Суспільному».

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За його словами, Кравченко перетнув кордон уночі 14 вересня 2026-го через пункт пропуску «Шегині» у Львівській області. Він мав законні підстави для виїзду з України — на КПП надав документи про службове відрядження.

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Демченко пояснив, що під час перевірки документів у базі спрацювало доручення уповноваженого державного органу з індексом «І» — інформування. Воно передбачало, що відповідний орган потрібно повідомити про перетин кордону цією особою.

«За визначеним алгоритмом дій ініціатора доручення відразу повідомили телефоном про виїзд цієї особи з України», — уточнив речник ДПСУ.

Він зауважив, що це доручення не передбачає заборону на виїзд, а лише інформування ініціатора.

«Інших доручень Держприкордонслужбі, які б обмежували виїзд з України даної особи, уповноважені державні органи не надавали», — стверджує він.

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Зі слів Демченка, прикордонники діють відповідно до типу отриманих доручень. Вони можуть передбачати заборону на виїзд, розшук особи або додаткову перевірку законних підстав для перетину кордону.

«У цьому випадку заборони не було, а відповідно, діяли й прикордонники. Коли обмеження від уповноважених органів зазначені в системі, особа на виїзд не допускається», — наголосив речник ДПСУ.

Зауважимо, журналіст-розслідувач «УП» Михайло Ткач заявив, що під час спроби виїхати через КПП «Шегині» у Кравченка забрали паспорт і тривалий час не віддавали його. За даними джерел видання, у базі прикордонників щодо тодішнього генпрокурора «стояв прапорець» від НАБУ і САП.

Згодом, стверджував Ткач, прикордонники «отримали телефонний дзвінок із Києва», після чого дозволили Кравченку виїхати до Відня.

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Скандальний виїзд Кравченка за кордон — що відомо

Верховна Рада звільнила генпрокурора Кравченка 15 вересня. Сталося це після низки скандалів, пов’язаних з ним. Зокрема, щодо можливої участі тодішнього генпрокурора у «кришуванні» шахрайських колцентрів, а також після оголошення Кравченком війни з очільником НАБУ Семеном Кривоносом.

У ЗМІ з’явилася інформація, що він виїхав з України вночі 14 вересня і нібито втечу він планував завчасно. Своєю чергою, Офіс генпрокурора розпочав внутрішнє розслідування через закордонне відрядження Кравченка.

За офіційною версією експосадовець виїхав до Франції, але журналісти «УП» знайшли його у Відні. За даними видання, саме в австрійській столиці він зареєстрував місце проживання за адресою офісної компанії, яка надає послуги юридичної адреси. Журналісти припускають, що таким чином він міг приховати своє фактичне місце проживання.

Дата публікації 20:15, 14.09.26 Кількість переглядів 43 Зеленський відсторонив генпрокурора! Скандал між Кравченком і НАБУ розгорівся на всю країну

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