Скандал із закупівлею турецьких курток для ЗСУ не вщухає: журналіст надав новий доказ

Журналіст Юрій Ніколов надав інформацію, яка, за його словами, свідчить про підготовку до приймання турецьких курток за завищеною ціною.

Справа із закупівлею Міноборони 180 тисяч зимових курток, які передали ЗСУ 2022 року, поповнилася новими деталями.

Про це журналіст і засновник проєкту "Наші гроші” написав у власному блозі.

"Йдеться саме про той аргумент Міноборони, що вони і не мали перевіряти ті куртки на якість. Мовляв, мали тільки на око прикинути на відповідність "робочому зразку", – пише Ніколов.

Скандал із закупівлею Міноборони Фото: скрін

25 серпня "Вектор авіа", як зауважив Ніколов, відправило до Міноборони свою комерційну пропозицію на поставку зимових курток по 86 доларів і штанів по 63.

6 вересня міністр оборони Олексій Резніков видав наказ, яким вніс зміни до Порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України.

"Цими змінами було дозволено приймати військовий одяг виключно на перевірці відповідності "робочому зразку", а "робочим зразком" назвали примірник товару від виробника, який міг не відповідати нормативним вимогам України. Більше того, навіть на відповідність "робочому зразку" дозволили приймати без лабораторних випробувань", – пише Ніколов.

Як зазначає журналіст, 8 вересня Міноборони ставить штамп "отримано" на відправленій ще 25 серпня комерційній пропозиції "Вектор авіа".

"9 вересня підписали три контракти з "Вектор авіа», по яким зробили стовідсоткових передоплат на 54 мільйонів доларів. І прийняли весь отриманий одяг без зауважень. Як пізніше скаже замміністра Денис Шарапов, "невеличкі зауваження були, але вони були незначні, тому прийняли все, бо солдатам це було потрібно вдягати вже" (ага, тільки сам же і признався, що насправді з 180 тисяч отриманих курток на складах лишились лежать 50 тисяч). Тобто має виглядати так, що Міноборони 6 вересня само вирішило спростити прийняття одягу, і лише через пару днів помітило комерційну пропозицію на 2 мільярди гривень", – продовжує журналіст.

Скандал із закупівлею Міноборони Фото: скрін

Однак зміни до Порядку про прийняття одягу хоч і був підписаний очільником міністерства 6 вересня, але вони мали примітку: "Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування". А опублікований у "Офіційному віснику України" він був лише 30 вересня

Ніколов наголошує, що йдеться про юстований наказ Міноборони.

Коли офіційно оприлюднено – тоді і діє. І тут питання чи можна екстраполювати наказ, що офіційно вступив у дію 30 вересня, на угоду, що укладена 9 вересня – офігенне питання в особливо крупних розмірах. А з урахуванням підписа Резнікова ще й цікавішим стає питання щодо складу «організованого злочинного угрупування", – пише журналіст.

Також Ніколов надав скріни з документів, які заступник міністра оборони Денис Шарапов офіційно надав народним депутатам на засіданні антикорупційного комітету ВР 23 серпня, та з сайту Верховної Ради.

Нагадаємо, Міністр оборони України заявив, що на зимові куртки 2022 року військові не скаржилися.

Водночас скандал з куртками для військових не вщухає.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Отакої! Закупівлю для армії заблокували!!! Перевірки ДБР!"

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