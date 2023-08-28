Скандал із закупівлями курток для ЗСУ: у Міноборони розповіли деталі перевірки

Голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони запевняє, що куртки все ж зимові, а не літні.

У Міноборони стверджують, що куртки для військових, які закупили у Туреччині, і навколо яких виник корупційний скандал, точно були зимовими, а не літніми, як про це писали журналісти-розслідувачі.

Про це заявив голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Євген Грушовець, передає "Радіо Свобода".

"Нам точно вдалося з’ясувати, це факти, які точно підтверджені. По-перше – це куртки не є літніми, не є демісезонними, це зимові куртки, які пошиті на турецьких фабриках. Ми розуміємо, що це були події літа-осені 2022 року. І вже восени вони були поставлені у Збройні сили України. І більша частина цих курток дійсно була видана. Ще деяка партія залишається на складах. Тому перше твердження, що куртки були літніми, воно не відповідає дійсності", – каже Грушовець.

То 30 чи 86 доларів

Голова Громадської антикорупційної ради наголошує, що за 30 доларів неможливо купити зимову куртку.

"Ми всі повинні розуміти, що ті цифри, про які говорили журналісти, що нібито куртка коштує 20 чи 30 доларів, ми розуміємо, що за 30 доларів неможливо купити зимову куртку", – запевняє Грушовець.

Питання якості

"...вся партія, яка була поставлена, вона була у повному обсязі прийнята. Є невеликі недоліки по цих куртках, вони стосувалися, якщо не помиляюся, лейб. Але за участі Командування сил логістики, контролю якості Міноборони була створена комісія, яка зважаючи на нагальну потребу необхідності цих курток вже в зимовий сезон 2022-2023 рік, то вони всі були прийняті. Тому на сьогоднішній день Громадська антикорупційна рада планує здійснити виїзд на склад чи на склади, де зберігаються ці куртки. Ми спілкуємось з військовослужбовцями. Для мене не стоїть питання чи це були літні чи зимові куртки. Вони однозначно були зимові", – пояснює голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

Він запевнив, що Громадська антикорупційна рада ще з'ясовуватиме, чи була компанія-постачальник пов'язана з представником від влади чи від депутатського корпусу.

Нагадаємо, на початку серпня український журналіст Юрій Ніколов опублікував у виданні ZN.UA розслідування про те, що ціна війських курток, закуплених Міноборони 2022 року, зросла утричі під час доправлення до України.

За його інформацією, дорогою з Туреччини до України куртки "перетворилися" з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні". Відповідно, вони вже коштували не 29, а 86 дол. за штуку.

Своєю чергою міністр оборони Резніков заявив, що ці закиди не відповідають дійсності і назвав журналіста "маніпулятором".

За інформацією "Центру протидії корупції", до скандальних закупівель може бути причетним нардеп від "Слуги народу" Геннадій Касай. Своєю чергою Касай може бути пов’язаний з підозрюваним у держзраді екснардепом та експрезидентом "Мотор-Січі" В’ячеславом Богуслаєвим.

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