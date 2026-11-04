Скандал із "заручниками" в підрозділі Нацгвардії: у Києві розпочався суд над Валентиною Молодою

Валентина Молода на суді / © скриншот з відео

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У Києві розпочалося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Валентині Молодій, яку підозрюють у перешкоджанні діяльності Сил оборони України та розголошенні інформації про розташування військових підрозділів. Жінка опинилася в центрі скандалу після інциденту в Петропавлівській Борщагівці Київської області, де вона заявляла про нібито заручників у будівлі, приїхала на автомобілі швидкої допомоги та представилася медикинею.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» із зали суду.

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Прокуратура просить відправити Молоду під варту

Під час судового засідання прокурор підтримав клопотання про тримання Валентини Молодої під вартою.

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За версією слідства, 30 жовтня 2026 року могла відбутися змова з метою спільного вчинення кримінального правопорушення, спрямованого на перешкоджання діяльності одного з військових підрозділів.

Молоду підозрюють, зокрема, у перешкоджанні діяльності Національної гвардії України, а також у поширенні інформації про місце розташування військового підрозділу.

Крім того, за словами прокурора, жінка могла організовувати так звану екстрену евакуацію людей із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військових частин за допомогою автомобіля швидкої допомоги. Вартість такої послуги, за даними обвинувачення, становила 107 тисяч гривень.

Остаточне рішення щодо запобіжного заходу має ухвалити суд.

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Молода заявляє про «порятунок чотирьох людей»

Під час засідання Валентина Молода заявила, що нібито допомогла чотирьом людям. Серед них, за її словами, був чоловік із переломом хребта та людина з виведеною кишкою й ускладненнями. Вона стверджує, що має медичні документи, які підтверджують стан цих людей.

Також жінка заявила про наявність вищої медичної освіти і спеціалізації хірурга. Вона стверджувала, що має сертифікат лікаря, однак журналістам під час розмови його не продемонструвала.

Молода пояснила, що має клініку пластичної та естетичної хірургії, де працює головною лікаркою. За її словами, вона може виконувати різні медичні обов’язки, якщо йдеться про життя та здоров’я людини.

На запитання про походження медичної форми жінка відповіла, що має право її носити, оскільки працює в клініці. Вона також наголосила, що «давала присягу народові України».

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Що відомо про клініку та автомобіль швидкої допомоги

Окремі запитання журналістів стосувалися автомобіля швидкої допомоги з написом «Мед-престиж». Молода пояснила, що на машині залишилася стара етикетка, яку не встигли зняти після продажу автомобіля, а нове позначення «Prime» ще не наклеїли.

Водночас раніше журналісти «Слідство.Інфо» з’ясували, що клініка «Мед-престиж», власницею якої представлялася Молода, припинила роботу ще у 2023 році. Сам автомобіль швидкої допомоги, за даними журналістів, продали у 2024 році.

Через повітряну тривогу в Києві судове засідання перервали. Валентину Молоду вивели із зали під конвоєм.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що правоохоронці затримали Валентину Молоду, яка під час інциденту в Петропавлівській Борщагівці на Київщині здійняла скандал із заявами про «заручників» у будівлі та представлялася лікаркою, власницею клініки «Мед-Престиж». За три дні до цього вона разом із водієм провела розвідку будівлі, біля якої виникли протести.

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