Скандал із заступником генпрокурора: кому насправді належить шикарний будинок, проданий за безцінь

У декларації заступника генерального прокурора України Дмитра Вербицького за 2023 рік зазначено, що він є лише орендатором житлового будинку в елітному котеджному містечку в Києві.

Заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький мешкає в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві. За документами будинок належить одеському бізнесмену, інтереси якого під час правочину представляв племінник Вербицького. Як з'ясували журналісти проєкту "Схеми", нерухомість була придбана за ціною у шість разів нижче ринкової вартості.

Про це пише Радіо Свобода.

Автори статті зазначають, що проти компанії-забудовника котеджного містечка "Коник" 2020 року ДБР відкрило кримінальне провадження щодо неправомірного придбання земельної ділянки для забудови. Справа, в якій процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора, затихла, а під час останнього засідання у листопаді 2022 року Печерський районний суд скасував арешт майна забудовника.

Журналісти порівняли ціни на аналогічні будинки, що продаються у "Конику" з ціною, зазначеною в договорі купівлі-продажу будинку площею 155 кв.м, який нібито орендує Вербицький. Орієнтовна ринкова вартість подібного об'єкта нерухомості складає 470 тисяч доларів, а за словами представниці забудовника "нижче 200 тисяч доларів такі будинки в "Конику" точно не продають". При цьому згідно договору будинок, в якому наразі мешкає Вербицький, разом із земельною ділянкою забудовник продав бізнесмену Віктору Павільчу за 2,8 млн гривень, тобто в більш ніж вшестеро дешевше реальної вартості.

За словами Вербицького, про ринкові ціни він нічого не знає і йому відомі лише цифри, зазначені у договорі. Він пояснив, що до нього звернувся Максим Павільч (син теперішнього власника будинку за документами), який сам перебуває за кордоном. Він попросив допомоги з оформленням правочину, оскільки його батько літня людина і не зможе приїхати в Київ. Тому покупець зробив довіреність на ім'я Євгена Вербицького, племінника заступника генпрокурора, а сам посадовець був присутній під час оформлення документів, щоб перевірити їх правильність.

Згодом Дмитро Вербицький "вирішив орендувати" цей будинок, тому що він знаходиться "близько до роботи" і розташований на охороняємій безпечній території.

Щодо кримінальної справи проти забудовника "Коника", заступник генпрокурора зазначив, що прокурорський нагляд за розслідуваннями ДБР "не входить до його повноважень".

Повідомляється, що до призначення на свою теперішню посаду Вербицький працював заступником прокурора Одеської області під керівництвом Олега Жученка. А син власника двоповерхового таунхаусу у "Конику", Максим Павільч є багатоврічним бізнес-партнером Дмитра Дімарського.

Цікаво, що Дімарський був підозрюваним у так званій "справі Галантерника" щодо неправомірного заволодіння землею в Одесі в 2016-2019 роках. Тоді, за версією слідства, Дімарський "подарував" Жученку квартиру в обмін на "сприятливі умови" будівництва для його компанії-забудовника.

"Якщо є значна різниця між вартістю майна в договорі та його ринковою ціною, це, можна сказати, є маркером схеми оптимізації оподаткування", – пояснив незалежний експерт та консультант з нерухомості Євгеній Полунов.

На питаггя журналістів, чи не вважає Вербицький можливим ухиленням від сплати податків купівлю його племінником по довіреності нерухомості, вшестеро дешевше ринкової вартості, заступник генпрокурора відповів, що "зазначений будинок має ряд недоліків і потребує додаткових фінансових вкладень".

Дмитро Вербицький був призначений заступником генерального прокурора Андрія Костіна у вересні 2022 року. Повідомляючи про призначення свого заступника, Костін заявив, що головним завданням Вербицького буде боротьба з економічними правопорушеннями й ухиленням від сплати податків та митних платежів.

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