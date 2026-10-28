Скандал із затриманням журналістів та ГУР у Відні: Кравченко заявив про підготовку проти нього "насильницьких дій"

Ексгенпрокурор України Руслан Кравченко / © Офіс Генерального прокурора

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Ексгенпрокурор України Руслан Кравченко прокоментував події у Відні, коли стався інцидент із затриманням журналістів «Української правди». Експосадовець стверджує, що в Австрії було затримано також двох військових ГУР та їхнього командира. А ще Кравченко запевнив, що у вересні отримав інформацію про направлення проти нього групи осіб за нібито вказівкою керівництва НАБУ, САП та Офісу президента.

Про це колишній генпрокурор написав у своєму телеграм-каналі.

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У заяві Кравченка йдеться, що у Відні було затримано двох чинних військовослужбовців ГУР Міноборони України із так званої групи «Артан». За словами ексгенпрокурора, командир військових Віктор Торкотюк на момент затримання підлеглих також перебував в Австрії. Експосадовець також стверджує, що один із затриманих раніше працював у НАБУ: був співробітником підрозділу зовнішнього спостереження.

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«Ще у вересні я отримав інформацію про те, що слідом за мною було направлено групу осіб, яка мала вчинити щодо мене протиправні насильницькі дії. Тоді мені сказали прямо, що відправити цю групу просили керівники НАБУ та САП. Мені також відомо, що накази цій групі надходили з Офісу Президента», — йдеться у повідомленні Кравченка.

Водночас він наголосив, що наразі не має достовірної інформації про те, хто саме міг віддавати наказ, і закликав не робити передчасних висновків. За словами ексгенпрокурора, Торкотюку за виконання цього завдання нібито пообіцяли посаду.

«Я також вбачаю паралелі з подіями схожого характеру, які сталися цього літа в Монако. Тим кримінальним провадженням займаються, зокрема, прокурори Офісу Генерального прокурора. Я володію інформацією про обставини тих подій», — повідомив Кравченко.

Він також стверджує, що в Австрії триває розслідування щодо чотирьох осіб, серед яких двоє представників «Української правди», зокрема журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

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«Михайло Ткач перебував у Монако напередодні інциденту за участі співробітників ГУР, а також у Відні — в період затримання співробітників ГУР. Правова оцінка цих обставин, зв’язок між фігурантами та характер їх діяльності в обох випадках належить до компетенції європейських правоохоронних органів», — резюмував колишній генпрокурор.

Що відомо про затримання журналістів УП у Відні

Нагадаємо, у Відні 8 жовтня австрійські правоохоронці затримали керівника відділу розслідувань «Української правди» Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка, які виконували редакційне завдання з пошуку Кравченка. Редакція назвала затримання незаконним і звернулася до МЗС України та міжнародних організацій. МЗС одразу направило запит до австрійської сторони.

9 жовтня стало відомо, що МВС Австрії затримало у Відні чотирьох громадян України за підозрою у шпигунстві, серед яких були й журналісти. Згодом прокуратура Відня повідомила, що підозри щодо Ткача та Бондаренка не підтвердилися: журналістів звільнили.

Втеча Руслана Кравченка за кордон — що відомо

Нагадаємо, у вересні Кравченко, якого звільнили з посади та вивели зі складу РНБО після скандалу з підозрами керівникам НАБУ та САП, виїхав з України у відрядження і не повернувся. Журналісти з’ясували, що колишній генпрокурор зареєструвався у центрі Відня: він вказав адресу юридичної компанії, а не житлове приміщення, що є поширеною практикою серед українських віп-втікачів. Австрія стала популярним прихистком для них через вкрай низький відсоток екстрадиції (близько 6%) та посилання місцевих судів на загрозу порушення прав людини в Україні через війну.

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Саме, щоби встановити та зафіксувати фактичне місцеперебування Кравченка, журналісти УП їздили до Відня, де їх і затримали.

9 жовтня виконувач обов’язків генпрокурора Антон Ковальський заявив, що Офіс генпрокурора перевіряє обставини виїзду Кравченка за кордон.

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