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Скандал із "жестом Тризуба": організатори перепросили за вульгарний флешмоб

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Скандал із "жестом Тризуба": організатори перепросили за вульгарний флешмоб

Фото: УНІАН

Міністерство культури України та одне із креативних агентств перепросили за новий флешмоб, який мав би демонструвати "жест Тризуба".

Там наголосили, що єдиний можливий жест Тризуба - це той, який демонстрував український політик В'ячеслав Чорновіл. 

Про це йдеться у заяві Міністерства культури та креативного агентства "Банда".

"Планувалося все трішки інакше, але вийшло не дуже. Про*бали. Вибачте. Перший пост ми прибрали, бо нас попросили деякі зірки. Ми їх розуміємо. Ми б і себе з цього всього прибрали, але не можемо. Тому будемо вигрібати. Заслужено", - йдеться у повідомленні агентства.

У Міністерстві культури також перепросили, наголосивши, що єдиний можливий жест Тризуба - це той, який демонстрував український політик В'ячеслав Чорновіл. Там наголосили, що планували організувати патріотичний флешмоб, символом обрали літеру "Н", що мало б продемонструвати незалежність України. Проте там не врахували, що мова жестів має багато нюансів. А тому в Міністерстві культури перепросили за свою креативність.

Зазначимо, українців обурило те, що Міністерство культури вирішило запровадити новий жест, який демонстрував би Тризуб. Люди пригадали жест, який показував В'ячеслав Чорновіл, та наголосили, що не варто було придумувати щось нове. Окрім цього жест, який запропонувала Banda, має сексуальний підтекст і називається Shocker.

Нагадаємо, українець придбав унікальну бойову сокиру з Тризубом на аукціоні та передав її до музею.

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