Скандал із житлом для ЗСУ: посадовець вимагав мільйони доларів за право будувати у Львові (фото)

Хабар за право будувати житло для військових у Львові / © НАБУ

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Працівники НАБУ і САП викрили корупційну схему у Збройних силах України. Посадовець вимагав 2,2 млн дол. від забудовника за право зводити житло для військових у Львові.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

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За версією слідства, у березні 2021 року начальник одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ, який одночасно був командиром військового містечка у Львові, запропонував забудовнику посприяти зведенню багатоквартирного житлового будинку на території цього містечка.

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Для втілення схеми військовий посадовець залучив кількох спільників, а вартість своїх «послуг» визначив у 2,2 млн дол.

За матеріалами справи, 1,5 млн дол. мав отримати безпосередньо посадовець ЗСУ. Частину цієї суми він нібито планував передати членам Кабінету міністрів за погодження договору про спільну діяльність між забудовником і підпорядкованою йому військовою частиною.

Ще 700 тис. дол., за даними слідства, мали розподілити між собою інші учасники схеми — колишній адвокат та ще один забудовник.

Детективи задокументували передавання готівкового хабаря на загальну суму 2 млн дол., яке відбувалося впродовж періоду від березня 2021 року до липня 2023 року.

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Про підозру повідомили:

посадовцю ЗСУ — інкримінують одержання хабаря (ч. 4 ст. 368 КК України);

забудовнику — надання хабаря (ч. 4 ст. 369 КК України);

колишньому адвокату та іншому забудовнику — пособництво в одержанні хабаря (ч. 5 ст. 27 у поєднанні з ч. 4 ст. 368 КК України).

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці також встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.

Хабар за право будувати житло для військових у Львові / © НАБУ

Хабар за право будувати житло для військових у Львові / © НАБУ

До слова, ексдиректор держпідприємства оборонної галузі та його троє спільників організували незаконний демонтаж та розпродаж заводу на металобрухт, завдавши збитків на мільйони гривень. Отримані кошти посадовець витратив на елітний автопарк, який під час війни оформлював на родичів та приховував у деклараціях.

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