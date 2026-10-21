Скандал між Україною та Польщею через УПА: депутат зі Львова у "чорному списку" і погрози з польських міст

Польща і Україна / © ТСН

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Між Польщею та Україною розгорівся новий скандал після того, як Львівська обласна рада проголосила 2027 рік Роком Української повстанської армії (УПА) та її головного командира Романа Шухевича. Рішення викликало різку реакцію польських політиків, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про намір внести ініціатора резонансної ухвали до списку небажаних осіб.

Про розвиток конфлікту повідомляє ТСН.ua.

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Чому рішення Львівської облради обурило Польщу

У Польщі різко розкритикували ініціативу Львівської обласної ради на тлі нещодавнього загострення відносин через присвоєння президентом України Володимиром Зеленським Окремому центру спеціальних операцій «Північ» найменування «імені Героїв УПА».

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Польські політики вважають, що вшанування УПА та Романа Шухевича є особливо чутливим питанням через історичні суперечки, пов’язані з Волинською трагедією та польсько-українським протистоянням під час Другої світової війни.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що доклав значних зусиль для відновлення відносин із Києвом після попередньої кризи. За його словами, чимало зробив і президент України, однак рішення Львівської облради може звести ці зусилля нанівець.

«Нас це дратує. Ми не розуміємо такого рішення. Насамперед воно суперечить інтересам самої України. Я вже обговорював це питання з президентом Володимиром Зеленським. Хоча він не несе відповідальності за це рішення, я попереджав його, що подібні жести значно ускладнюють роботу друзів України», — заявив Туск в інтерв’ю RMF24.

Польський прем’єр закликав українську владу не допускати кроків, які можуть посилити позиції противників європейської інтеграції України. Він вважає, що рішення львівських депутатів може стати аргументом для тих, хто виступає проти вступу України до Європейського Союзу.

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«Якщо противники вступу України до Європейського Союзу шукають привід виступити проти цього, то депутати Львівської області фактично дали їм такий привід», — наголосив Туск.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також назвав рішення неприйнятним, заявивши, що воно поглиблює розкол між країнами. Речник польського МЗС Мацей Вевір, зі свого боку, стверджував, що такі дії суперечать європейським цінностям і добросусідському характеру відносин між Варшавою та Києвом.

Депутат польської партії «Право і справедливість» Радослав Фогель запропонував оголосити персонами нон грата в Польщі всіх, хто голосував за відповідне рішення.

Санкції проти ініціатора рішення

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що підписав подання щодо внесення до списку небажаних осіб у країні депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети, який виступив з ініціативою проголосити 2027 рік роком УПА та Романа Шухевича.

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«Я підписав клопотання про внесення до списку небажаних осіб у Республіці Польща депутата Львівської обласної ради С. Шеремети — реконструктора „Галичини“ Ваффен-СС, автора ідеї проголошення 2027 року роком Р. Шухевича, командира УПА, який віддавав накази про виселення та вбивство поляків», — написав Сікорський у соцмережі X.

Таким чином, дипломатичне протистояння вийшло за межі політичних заяв і перейшло до конкретних кроків польської сторони щодо одного з українських регіональних депутатів.

Краків і Перемишль пригрозили Львову

Резонансне рішення Львівської облради спричинило реакцію і на рівні місцевого самоврядування Польщі. Мери Кракова та Перемишля ініціювали перегляд партнерських відносин зі Львовом, передає ua.news.

Мер Перемишля Войцех Бакун звернувся до міського голови Львова Андрія Садового із закликом публічно висловити позицію щодо ухвали обласної ради та дистанціюватися від неї. Крім того, він попросив міську раду Перемишля розглянути можливість призупинення або припинення партнерства зі Львовом.

За словами Бакуна, подальші дії залежатимуть від реакції львівської влади.

«Партнерство міст спирається на взаємну повагу, зокрема до історичної пам’яті обох спільнот. Якщо одна сторона вшановує винуватців злочинів проти предків іншої, міська рада має оцінити, чи може співпраця продовжуватися у нинішній формі», — заявив він.

Водночас мер Перемишля наголосив, що можливе обмеження партнерства не вплине на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від російської війни.

Подібну ініціативу висунув мер Кракова Лукаш Гібала. Він запропонував тимчасово призупинити партнерські відносини зі Львовом і підготував відповідний проєкт рішення для міської ради.

Гібала наголосив, що наразі не йдеться про остаточний розрив співпраці, а запропоноване призупинення має бути тимчасовим заходом.

«Ми всі знаємо, що Україна є жертвою агресії з боку Росії. Ми підтримуємо Україну в цій боротьбі, нам важливі партнерські відносини з Україною, але ці відносини мають будуватися на основі історичного примирення», — заявив мер Кракова.

Як відреагувало українське МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що останнім часом Києву та Варшаві вдалося досягти помітного прогресу у двосторонніх відносинах. Зокрема, сторони посилили безпекову й оборонну співпрацю, а також просунулися у вирішенні питань пошукових та ексгумаційних робіт і налагодженні історичного діалогу.

У цьому контексті українське дипломатичне відомство назвало рішення Львівської облради контрпродуктивним.

«У цьому контексті вважаємо, що нещодавнє рішення Львівської облради, яке зачіпає вимір чутливих історичних питань двостороннього порядку денного, є контрпродуктивним для наших актуальних зусиль, спрямованих на подальшу розбудову українсько-польських відносин, розв’язання проблемних питань на тлі повномасштабної російської агресії та безпрецедентних безпекових загроз для наших двох країн і регіону в цілому», — зазначили в МЗС.

Водночас у відомстві наголосили, що рішення ухвалив регіональний орган місцевого самоврядування. Львівські обласні депутати є виборними представниками громади й не перебувають у підпорядкуванні президента, парламенту чи уряду України.

Українська сторона також закликала польських колег утримуватися від емоційних відповідей, які можуть зашкодити досягнутому прогресу, та підтвердила готовність вирішувати суперечливі питання дипломатичним шляхом.

Рішення не набуде чинності?

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що рішення Львівської обласної ради про проголошення 2027 року роком Романа Шухевича та УПА нібито не набуде чинності. Про це повідомляє Polsat News.

За словами польського дипломата, Варшава отримала відповідні запевнення від представників президента України. Босацький також зазначив, що після втручання польської сторони резолюція зникла з вебсайту Львівської обласної ради.

Наслідки для військової співпраці

На тлі скандалу через рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком Української повстанської армії та Романа Шухевича Польща нібито призупинила постачання масштабного пакета військової допомоги Україні. Про це ТСН.ua повідомило джерело, обізнане із ситуацією.

За словами співрозмовника, голосування у Львівській облраді відбулося саме тоді, коли польська сторона готувалася відправити Україні значний пакет військової допомоги. Тепер через закриті канали нібито тривають переговори, покликані врегулювати ситуацію.

Якщо інформація про призупинення постачання підтвердиться, скандал навколо рішення Львівської облради може мати наслідки не лише для дипломатичних відносин між Києвом і Варшавою, а й для практичної оборонної співпраці двох країн.

Однак наразі публічного підтвердження такого рішення з боку польської влади немає.

Нагадаємо, питання вшанування УПА вже неодноразово ставало причиною публічних суперечок між Україною та Польщею. Наприкінці травня 2026 року Зеленський присвоїв центру спецоперацій «Північ» найменування «імені Героїв УПА». Це рішення викликало критику з польського боку.

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