Скандал між Варшавою та Києвом через УПА: у МЗС звернулися до Польщі із заявою

Скандал між Польщею та Україною / © Getty Images

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На тлі продовження скандалу між Польщею та Україною щодо позбавлення Володимира Зеленського ордену Білого Орла, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до поляків та прокоментував рішення президента України.

Про це Сибіга написав у Facebook.

Міністр закордонних справ звернувся до Польщі після скандалу

Зокрема, міністр закордонних справ зазначив, що загострення відносин між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам.

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Сибіга повідомив, що протягом останніх років Україна вибудовувала з Польщею конструктивний діалог — розблокувала пошуки та ексгумацію, дала дозвіл на перепоховання жертв, відновила конгрес істориків та розпочала науково-обʼєктивну дискусію щодо важливих історичних питань.

Дискусії проводяться на основі архівних документів, матеріалів і наукових досліджень.

«І це абсолютно правильний підхід взаємної поваги, визнання та чесності. Не можна підважувати його та розкручувати маховик ненависті. Тим більше в умовах, коли над усіма нами — українцями, поляками, іншими європейцями — знову нависає загроза з боку нашого споконвічного ворога, Росії», — пояснює Сибіга.

Він додав, що Україна і Польща не мають боротися, адже це підведе країни до прірви. Сибіга закликав знизити градус емоцій, залишити спільну історію на розгляд фахівців-істориків та сфокусуватися на протидії ворогу, захисті спільного майбутнього та зміцненні європейської безпеки.

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«Назва підрозділу була вибором наших військових. Наші захисники заслуговують на безумовну повагу. Сьогодні саме вони, ціною свого здоровʼя і часто життя, тримають лінію фронту та захисту всієї Європи від російської загрози. І платять за це найвищу ціну. Я точно знаю, що наші військові навіть близько не мали нічого антипольського на думці», — продовжив міністр закордонних справ.

Українські військові хотіли вшанувати тих, хто так само колись боровся проти імперської Москви, більшовицько-комуністичної окупації та репресій.

Андрій Сибіга нагадав, що Україна дуже важко виборювала свою незалежність, і це робило багато поколінь українців, і нагадав, що Польща також важко йшла до власної незалежності — важкою працею та боротьбою.

Сибіга висловив вдячність Польщі за лідерську роль у підтримці України під час війни і закликав обговорювати всі найважливіші питання, зокрема й історичні, у дусі взаєморозуміння та відкритості.

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Польща: останні новини

Нагадаємо, правозахисні організації Amnesty International та Human Rights First закликали Польщу припинити сприяння депортаціям українців зі США.

За даними правозахисників, через посилення міграційної політики адміністрації Трампа Міграційна та митна служба США (ICE) здійснила кілька рейсів через польський аеропорт у Жешуві, примусово повернувши додому понад 50 громадян України.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ Польщі заявили, що країна не має жодних угод зі США щодо депортацій, назвавши це внутрішньою справою України та Сполучених Штатів.

Прессекретарка МВС Кароліна Галецька зазначила, що польська сторона лише перевіряє депортованих українців на предмет права перебування в Польщі. Представники аеропорту Ряшів-Ясьонка відмовилися коментувати ситуацію.

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