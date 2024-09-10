Скандал між криміналітетом і військовим у Смілі: що відомо, реакція поліції і МВС

У місті Сміла Черкаської області місцевий "кримінальний авторитет" Вадим Долотенко побив військовослужбовця Анатолія Гончаренка та змусив його просити вибачення за публікацію в соціальних мережах.

У Смілі на Черкащині військовослужбовець Анатолій Гончаренко, який на той час був на лікарняному після контузії, написав у Facebook про конфліктну ситуацію, де невідомі особи створили аварійну ситуацію на дорозі та грубо поводилися з його батьками. Коли "кримінальний авторитет" Вадим Долотенко впізнав у дописі себе, то викликав військового на зустріч, де погрожував йому, побив і змусив записати вибачення.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Черкаській області.

"Кримінальний авторитет" Вадим Долотенко

Конфлікт на дорозі між водіями транспортних засобів стався 3 вересня неподалік села Ротмистрівка. Як встановили поліцейські, напередодні інциденту в одному з авто їхали батьки колишнього військовослужбовця, в іншому — жителі Сміли. Конфлікт виник через те, що один із водіїв створив аварійну ситуацію.

Колишній військовий 3-го полку Сил спеціальних операцій України

Колишній військовий 3-го полку Сил спеціальних операцій України

Про те, що сталося, батьки розповіли сину - колишньому військовому 3-го полку Сил спеціальних операцій України, - а також вказали, що бачили автомобіль, який їх "підрізав" у селі Ташлик. Тож син вирішив розібратися з водієм, втім, приїхавши на місце, водія не виявив. Натомість зняв із транспортного засобу державний номерний знак і написав у соціальній мережі допис з проханням допомогти йому встановити власника. Побачивши інформацію у соцмережах, водій Hyundai зв’язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої конфлікт між ними переріс у бійку.

Поліція стверджує, що правоохоронці сектору реагування патрульної поліції прибули на місце події, опитали учасників та викликали швидку медичну допомогу. Поліцейські супроводили автомобіль медиків та колишнього військового до лікарні, де його оглянули лікарі.

У медичному закладі 37-річний чоловік відмовився від госпіталізації. Окрім того, спілкуючись з поліцейськими, він вказав, що претензій ні до кого не має та написав зустрічну заяву, в якій просив не проводити подальші дії й припинити розгляд справи. Пізніше поліцейські знову зустрілися з чоловіком, який після спілкування погодився написати заяву щодо нанесення йому тілесних ушкоджень.

Під процесуальним керівництвом Смілянської окружної прокуратури слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування можлива додаткова кваліфікація події.

Водночас щодо дій працівників поліції керівництвом Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато службове розслідування.

Кримінальний авторитет на Черкащині побив військового і змусив його вибачатися на камеру: відео

Реакція МВС

На інцидент відреагував і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він назвав подію ганебною та запевнив, що справа отримає належну реакцію.

"Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулося, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені. Голова Нацполу доповів мені про перші результати та розпочату службову перевірку щодо дій (чи, вірніше, можливої бездіяльності) місцевих поліцейських", - написав Клименко.

Міністр також наголосив на важливості поваги до воїнів, які захищають Україну.

"Щодня Україна протистоїть жорстокому ворогу завдяки хоробрості наших Сил оборони та безпеки, всіх наших воїнів. І кожен з воїнів, всі наші люди заслуговують на повагу та верховенство права. Так і має бути", - наголосив очільник МВС.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція затримали чиновників, які вимагали хабарі за нарахування соціальних виплат для поранених бійців ЗСУ.

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